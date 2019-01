Nelegalne komunalne instalacije urušile most u naselju Halilovići

SARAJEVO - Konstrukcija dijela mosta u Halilovićima prema carinskom terminalu u Sarajevu, kojim svakodnevno saobraća i veliki broj teretnih vozila - šlepera, juče se obrušila u rijeku Miljacku.

Ekipa "Nezavisnih" juče se na licu mjesta uvjerila da i pored žute trake i upozorenja ovim mostom saobraćao veliki broj vozila, čak i teretnih, ali i pješaka, kojima je ova komunikacija kraći put do posla, škole, kuće. Jedna strana mosta, zajedno sa zaštitnom ogradom, obrušila se u rijeku, a pokidane su i neke električne veze te oštećene gasne instalacije.

Na licu mjesta zatekli smo radnika "Elektrodistribucije" Sarajevo, koji je upozorio novinare, ali i pješake da izbjegavaju desni dio mosta zbog električnih instalacija. Kazao je da su neke električne veze pokidane te da je struja za korisnike usmjerena preko drugih trafo-stanica, a da radnici ovog preduzeća provjeravaju šta se desilo i kolika je šteta.

Građani nisu bili raspoloženi za priču, ali i oni koji su, ipak, odlučili nešto reći kažu da ovo nije problem od juče te da već godinama upozoravaju i općinu i Direkciju za ceste Kantona Sarajevo, ali da i pored upozorenja niko dosad nije učinio ništa.

"Ovaj most treba zatvoriti, bolje je dok neko nije stradao", kaže nam jedan stanovnik ovog naselja kojeg smo zatekli na mostu. Drugi prolaznik nam je rekao da godinama svakodnevno prolazi ovim putem te da je most oštećen od velikog tereta, a da nadležni ne brinu za to dok neko ne strada.

Iz Direkcije su naveli nakon izlaska na teren da je most napravljen 1911. godine te da je izgrađen bez diletacija s betonskim monolitnim vijencima i da se koristi za motorni saobraćaj bez trotoara i pješačkih staza.

"Uvidom u dostupne evidencije konstatovano je da su bez saglasnosti upravitelja (Direkcije) postavljene brojne komunalne instalacije, kako na uzvodnom tako i na nizvodnom dijelu mosta, koje su nepropisno pričvršćene za njegovu konstrukciju, o čemu je Direkcija za puteve uredno obavijestila nadležnu inspekcijsku službu. Usljed težine instalacija ograda na uzvodnoj strani mosta urušila se i pala u rijeku Miljacku", tvrde u Direkciji. Dodaju da su kontaktirali dežurnu policijsku stanicu, koja je odmah osigurala lice mjesta, a u koordinaciji sa KJKP "Rad" bit će postavljena i privremena saobraćajna signalizacija te će biti privremeno zabranjen saobraćaj za sve učesnike u saobraćaju do završetka ispitivanja stanja konstrukcije. Poslije toga će, ukoliko se ustanovi da ona zadovoljava sigurnosne standarde, most ponovo pustiti u saobraćaj za putnička motorna vozila.

"U cilju sigurnog saobraćanja preko mosta, nakon provedenog ispitivanja, bit će postavljen i privremeni semaforski uređaj, koji će puštati putnička vozila naizmjenično jednom saobraćajnom trakom", navode u Direkciji i naglašavaju da su već ranije pokrenuli aktivnosti na provođenju projektovanja i izvođenja sanacije na predmetnom mostu.