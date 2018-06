"Nelegalno" izgrađen Svetosavski dom zadaje probleme stanarima susjedne zgrade

BROD - Više od sedam godina traje naša borba da ukažemo na to da su nepravilnosti prilikom nelegalne gradnje objekta Svetosavskog doma, čiji se dio nalazi samo pedesetak cm od naše zgrade, doprinijeli tome da stanovi izgube na vrijednosti zbog pojave vlage, zaklanjanja prozora i slično, tvrdi Rada Kovač-Ivić, predsjednik zajednice etažnih vlasnika u Ulici Stevana Nemanje 34 u Brodu.

Ova zgrada od crkvenog dvorišta bila je udaljena pet-šest metara, a njihovi problemi, kažu stanari, počeli su 2010. godine, kada je taj dio asfaltiran, a zatim je na njemu nikao objekat neobičnog oblika čiji je zid na samo pedesetak cm od ove zgrade. Neki stanari kažu da se na pojedinim dijelovima zidovi skoro dodiruju.

Dodatni problem je, kako ističe Kovač-Ivićeva, to što je i temelj tog objekta viši od temelja zgrade, nema odgovarajuće izolacije te se zadržava voda između dva temelja i zidova koji samo što se ne sastave. To stvara vlagu ne samo u njenom stanu na broju 1, već i komšiji na broju 2, dok je stanaru zgrade na broju 5 zaklonio prozor i svjetlost.

"Jedan dan kćerka me je pozvala plačući jer je padala kiša i sva voda nam je ušla u stan u prizemlju. Pozvala sam tadašnjeg sveštenika i on je obezbijedio da se stavi nekakva improvizovana izolacija između da se to malo zakrpi, ali ona je izdržala samo tri godine. Jednom sam se vratila s puta i vidjela vlagu u stanu i kad sam izašla napolje, vidjela sam da je pukla ta izolacija. Obavijestila sam drugog sveštenika o tome, ali on nije imao razumijevanja za ovaj problem", priča Rada i dodaje "da sedam godina živi u buđi".

Ističe da se ZEV obraćao svim relevantnim institucijama, od onih crkvenih do opštinskih, kao i onima na republičkom nivou, ali njihov problem i dalje je aktuelan.

Radovi na objektu Svetosavskog doma obustavljeni su dok traje proces legalizacije, budući da su ga, kako kaže, bespravno izgradili i sad čekaju da se okonča postupak legalizacije.

"U izvještaju vještaka arhitektonsko- građevinske struke jasno piše da je objekat čudnog koncepta i nikako nije u skladu sa pravilima gradnje, što je jasno i nama koji nismo iz te struke. Piše i da je neregulatno odstojanje od samo 54 cm i da su propusti prilikom izgradnje ovog objekta nesporno uzrok nastanka vlage. Naša agonija još traje", kaže Kovač-Ivićeva.

Napominje da stanari nemaju ništa protiv izgradnje pomenutog objekta, ali da neće dati saglasnost za legalizaciju objekta koji im pravi štetu u stanovima koje su mukotrpno stekli.

"Mi kategorički odbijamo legalizaciju tako nakaradne gradnje", kaže Kovač-Ivićeva.

Željka Teofilovića, sveštenika iz Broda, više puta smo telefonski kontaktirali te smo mu uputili pitanja u vezi sa ovom problematikom, ali na njih nismo dobili odgovore.

A kako su nam rekli iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, i upravni inspektor je nedavno izvršio inspekcijski nadzor u opštini Brod, a po predstavci ZEV-a u Ulici Stevana Nemanje 34.

"Rješenjem je naloženo Odjeljenju za inspekcijske poslove, urbanističko-građevinskom inspektoru opštine Brod, da postupi po predstavci ZEV-a, izvrši inspekcijski nadzor te eventualno preduzme mjere iz svoje nadležnosti i pismeno obavijesti podnosioca predstavke", kažu u Ministarstvu.

Snježana Crepulja, urbanističko- građevinski inspektor opštine Brod, rekla je da je za ovaj objekat podnesen zahtjev za legalizaciju 2014. godine, a kada se podnese zahtjev, građevinski inspektor mora prekinuti gradnju dok se ne završi postupak.

Na pitanje da li je tačno da je objekat udaljen samo pedesetak cm od zgrade, Crepulja je kratko odgovorila da jeste, a na pitanje da li je to u skladu sa pravilima gradnje kaže da se o tome ne može napamet govoriti.

"Postoji prostorna dokumentacija u kojoj je definisana udaljenost, ako ne postoji dokumentacija, onda postoje ovlaštene ustanove koje to određuju, to se sve rješava u proceduri izdavanja dozvole", kaže Crepulja za "Nezavisne".

Ističe da rješenje nakon legalizacije može značiti i uklanjanje i zadržavanje objekta, ali inspektor je nadležan samo da u međuvremenu prekine gradnju.