Nema oboljelih od virusa korona u Bijeljini, pod nadzorom 365 osoba

BIJELJINA - Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Bijeljina, zaključno sa 16. martom 2020. godine, stavila je pod kućni nadzor ukupno 365 osoba sa ciljem sprečavanja širenja novog virusa korona, a iz Bolnice "Sveti Vračevi" saopšteno je da se dva pacijenta nalaze u izolaciji i da očekuju rezultate njihovog testiranja.

Pacijentkinja u izolaciji, čiji je muž boravio u Sloveniji, osjeća se dobro, kao i stariji muškarac koji se javio zdravstvenoj ustanovi nakon dolaska iz Austrije, sa blago povišenom temperaturom. Najveći broj osoba koje su pod nadzorom doputovao je iz evropskih zemalja.

Iz bijeljinske Bolnice ističu da će od 18. marta ispred ove zdravstvene ustanove biti postavljeni trijažni punktovi za mjerenje tjelesne temperature, a sva lica prije ulaska u objekat popunjavaće anketni upitnik o prethodnom kretanju.

Ljekari savjetuju građanima, posebno starijim od 65 godina, da budu samoodgovorni i da povećaju ličnu higijenu, kao i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih radnika i drugih nadležnih ustanova i institucija.

Redovne kontrole pacijenata, ukoliko ne dolazi do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja, odlažu se do daljnjeg, a sve informacije o stanju ležećih pacijenata, s obzirom na to da je na snazi odluka o zabrani posjeta, građani mogu da dobiju na broj telefona: 055/415-555, od 13.30 do 14.30 časova, saopšteno je iz Bolnice.

Gradski komunalni policajci su, po naredbi komandanta Štaba za vanredne situacije, prethodnog dana izašli na teren u kontrolu poštovanja zabrane rada ugostiteljskih objekata i utvrdili da su svi, sem jednog objekta koji će biti kažnjen, poštovali zabranu.

Danas će biti nastavljena kontrola, a osim kontrole na urbanom području, Komunalna policija će posebnu pažnju obratiti na kontrolu poštovanja zabrane rada ugostiteljskih objekata u seoskim mjesnim zajednicama.

Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Bijeljina juče je takođe pojačalo kontrolu poštovanja radnog vremena propisanog odlukama Štaba za vanredne situacije i ustanovilo da je zabrana u najvećem broju slučajeva poštovana. Nekoliko privrednih subjekata je radilo nakon 18.00 časova, ali su, nakon upozorenja, prestali s radom.

Od danas će inspektori kažnjavati sve prekršioce zabrane.