Neometano odvijanje saobraćaja

SARAJEVO, BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) odvija po pretežno suvom kolovozu, osim u Hercegovini gdje je kolovoz mjestimično vlažan, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama na kojima se izvode radovi saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije poštivanje je obavezno.

Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionicama magistralnog puta Banjaluka (Rebrovac)-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš, dok na dionici Krupa na Vrbasu-Bočac od ponedjeljka do subote u u periodu 7.00 do 17.00 časova dolazi do desetominutnih obustava saobraćaja.

Na ulazu u Banjaluku iz pravca Klašnica u toku je uklanjanje naplatnih kućica zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke Stijene, te regionalnim putnim pravcima Bratunac tri-Drinjača, Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare (Mačkovac)-Čelić.

Obustava saobraćaja i dalje je na snazi kroz ulice 27. Marta i Srpske vojske u Bijeljini, pa se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice, a teretna vozila na obilaznicu.

Zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu Lopare-Priboj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse i preusmjeren na alternativne putne pravce.

U toku je sanacija mosta preko rijeke Moštanice, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica. Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

Zabrana saobraćaja i dalje je na snazi za vozila ukupne mase veće od pet tona na regionalnom putu Teslić-Podjezera (granica Srpske i FBiH) u mjestu Žeželja zbog oštećenja mosta preko rijeke Žeželje, kao i na lokalnom putu Doboj-manastir Petrovo zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini za vozila čija masa prelazi tri i po tone.

U FBiH zbog sanacije kolovoza na dionici regionalnog puta Gromiljak-Fojnica saobraćaj će danas i sutra od 7.00 do 18.00 časova biti obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Saobraćaj teretnih vozila obustavljen je na ulazu u Bugojno zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno. Za vrijeme ovih radova teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi izvode se na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima Domanovići-Stolac, Mrkonjić Grad-Ključ, Teslić-Karuše, Donji Vakuf-Travnik, Banjaluka-Jajce i Semizovac-Olovo-Kladanj.