Nestanci vode u Trebinju biće prošlost

TREBINJE - U Trebinju se izvode radovi na novom rezervoaru za vodu izvorišta Vrelo oko, prema čijem se projektu grade dvije komore zapremine po 2.500 metara kubnih, a vrijednost radova, koje u cijelosti finansiraju "Hidroelektrane na Trebišnjici", iznosi 2,73 miliona maraka.

Radovi će biti izvođeni fazno, a u prvoj fazi, koja se već radi, planirani su jedna komora i iskop za drugu, kao i okolno uređenje.

"U pitanju su zahtjevni i kompleksni radovi, a njihov završetak planiran je do kraja ove kalendarske godine, čime ćemo pojačati postojeći rezervoar kapaciteta 300 kubika ovom daleko gabaritnijom građevinom, pa se neće dešavati da zbog nestanka struje ili havarije na pumpnoj stanici dolazi do prekida vodosnabdijevanja", objašnjava Spasoje Radović, direktor "Vodovoda Trebinje".

S obzirom na konfiguraciju terena, radi se o vrlo zahtjevnim radovima, koji su uključivali i izmještanje lokalnog puta iz zone iskopa gdje se nalazio.

Predviđeno je i postavljanje zatvarača sa svom hidromehaničkom opremom te zamjena jedne pumpe u pumpnoj stanici koja bi sa ostalim snabdijevala rezervoar vodom.

Takođe je predviđena izgradnja jedne hlorinatorske stanice, gdje bismo imali automatsko hlorisanje oba potisna cjevovoda, te zamjena potisnog cjevovoda do rezervoara Vrelo oko 1 i Vrelo oko 2.

Ilija Tamindžija, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove "Hidroelektrana na Trebišnjici", kaže da su pandemija virusa korona, kao i suše te ispadanje iz sistema agregata u Dubrovniku usporili radove, ali ih nisu zaustavili.

„Izgubili smo 60 miliona maraka na prihodovnoj strani zbog suše, pandemije i gotovo 15 mjeseci neraspoloživosti HE Dubrovnik, pa se skoro godinu dana ovdje nije radilo ništa, ali je određena nova dinamika do kraja godine, do kada se nadamo da će radovi biti završeni, kako bi se povećao i akumulacioni prostor za vodu te samim tim i njen kvantitet isporuke, kao i sam kvalitet", kazao je Tamindžija.

On napominje da će, zahvaljujući ovim, ali i planiranim, kao i prethodnim radovima koje je realizovao "Vodovod", zajedno sa Vladom RS i Gradskom upravom, Trebinje biti grad koji više neće ostajati bez vode.