Nevrijeme stiglo i do Sarajeva, snažni udari vjetra

SARAJEVO - Jako nevrijeme praćeno kišom, snažnim udarima vjetra, kao u upornom grmljavinom stiglo je jutros oko pet sati i do glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Na svu sreću, Sarajevo je izbjeglo zastrašujuće posljedice kakve je nevrijeme donijelo u drugim dijelovima zemlje i regije.

Podsjetimo, oluja je jučer u popodnevnim satima zahvatila susjednu Hrvatsku, gdje je dvoje ljudi smrtno stradalo, a nekoliko stotina je povrijeđeno.

U Brčkom je, također, kasno navečer, stradala žena, a oluja je harala i istočno od Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni očekuje djelomično vedro i nestabilno vrijeme.

“Jače grmljavinsko nevrijeme se očekuje u jutarnjim satima, s tim što lokalnih pljuskova može biti veći dio dana”, upozorili su.

U Hercegovini i jugozapadu Bosne će se zadržati pretežno sunčano vrijeme.

“Vjetar slab do umjerene jačine, u Hercegovini i jugozapadu Bosne jugozapadnog smjera. U većem dijelu Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje od 34 do 38°C”, navode iz FHMZ-a.

Sarajevo danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

“Prolazni pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32°C”, stoji u prognozi FHMZ-a.