Ni pandemija nije izbacila iz mode maturske panoe

​DOBOJ - Ni moderne tehnologije ni društvene mreže, ali ni pandemija virusa korona nisu izbacili iz mode maturske panoe pa će nam se i ove godine svršeni dobojski srednjoškolci smješkati s fotografija izloženih u radnjama koje se nalaze u glavnoj dobojskoj saobraćajnici, u Ulici Svetog Save.

"Svakako da nam je važno prikazati pano, to je višedecenijska tradicija. I mlađe i starije generacije rado stanu pored svakog panoa, prouče i maturante i pano u cjelini. Panoi su posebna radost za maturante, a u ovom slučaju društvene mreže su sekundarne. To je živi kontakt sa mladošću. Društvene mreže ne mogu zamijeniti mnoge životne situacije", smatra Vanja Panić, maturant Saobraćajne i elektro škole, smjer tehničar računarstva, koji nam je ustupio fotografiju panoa njegovog razreda, za koji su se fotografisali 6. marta.

Fotograf Benjamin Mujagić kaže da su maturski panoi još u modi. "Fotografisali smo neke razrede i radili panoe. Neki rade crno-bijele fotografije, kao što su na primjer gimnazijalci, koji se uvijek drže te tradicije, ali većinom se rade kolor fotografije za panoe. Ne štampaju se više fotografije pa lijepe, nego se to radi sve iz komada, odštampa se na nekom velikom papiru ili na samoljepljivoj foliji, pa se to onda nalijepi na neku plastiku ili šperploču, i to se onda okači", pojasnio je on.

Maturanti Ugostiteljske i trgovinske škole, smjer trgovački tehničar, već su izložili svoj pano jer su fotografisanje takođe obavili prije nego što je prekinuta nastava, a Predrag Marković smatra da fotografije svršenih srednjoškolaca u izlozima još dobijaju bitku sa društvenim mrežama.

"Moje mišljenje je da panoi generalno ne dobijaju neke nove elemente već dugo vremena, skoro svaki pano liči jedan na drugi. To bih promijenio i uveo nešto novo. Mislim da ovakvi panoi ne ostavljaju dovoljno jak utisak na ljude", smatra Marković, koji se iz hobija bavi fotografijom i koji nam je takođe pokazao kako izgleda pano njegovog razreda.

Da su neki đaci ipak spremni da iskoče iz šablona i prekrše tradiciju uvjerili su se ovdašnji fotografi, kojima su pred objektiv stajali obučeni u bijele mantile sa stetoskopima oko vrata.

"Takođe, držali su lutke za izučavanje anatomije, organe, bilo je i toga. Dešavalo se da se fotografišu u raznim pozama kako drže svoje fotografije", rekao je fotograf Benjamin Mujagić.