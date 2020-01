Nije usvojen budžet Zenice za 2020. godinu, firma "Zenicatrans" bez pomoći

ZENICA - Nakon što je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović dva puta povukao prijedlog budžeta za 2020. godinu na 46. sjednici Gradskog vijeća Zenice, problem "Zenicatransa" nije riješen, a radnici će vrlo vjerovatno odmrznuti štrajk glađu i nastaviti sa blokadom autobuske stanice u Zenici.

Gradonačelnik Zenice tražio je od odbornika da povuku amandmane na budžet za 2020. godinu za pomoć "Zenicatransu", a da se radnicima isplate tri plaće i uveže radni staž, no ni to nije usvojeno. Takođe, nije usvojen ni prijedlog gradonačelnika da se na dnevni red uvrsti odluka o privremenom finansiranju kao ni prijedlog gradonačelnika o referendumu kojim bi se građane Zenice pitalo "Da li Grad Zenica treba izdvojiti budžetska sredstva za rješavanje finansijske krize JKP 'Zenicatrans'".

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović rekao je kako smatra ovo krajem "Zenicatransa".

"Kao iskusan čovjek i ekonomista, ubijeđen sam da je ovo kraj Zenciatransa. Radnici su zavedeni, izgubili su linije, danas im nisu hjteli pomoći ni za plaće, što mi je žao, ali sve u životu ima početak i kraj. Ja nisam za bacanje gradskog novca, pet miliona i 180.000 KM smo im dali u posljednjih šest-sedam godina, a to oni samo dublje tonu. Gradska uprava je predložila dva rješenja. Danas smo nudili da najbolja kuća uđe tamo, da vidi ima li smisla da se ulaže u to. Pitajte direktora Porezne uprave što nije to urađeno 2001., 2002., 2007. ili 2012. Zašto su usvajani negativni izvještaji, sve se nagomilalo. Ja sam tražio referendum građana. Odgovorno tvrdim da treba 15 miliona KM da se to preduzeće sanira. Za vrijeme gospodina Vahdeta Drine, sve i jedna plaća je isplaćena, porezi, čak se i dug vraćao. U maju 2019. godine sindikat sa SDA preuzima tu firmu i evo do čega su doveli. Dok je gospodin Drino bio, ta firma je pozitivno poslovala i sve plaće isplatila", rekao je Kasumović.

Huso Sarvan, predsjednik Sindikata radnika "Zenicatransa", rekao je nakon održane sjednice kako će radnici nastaviti sa svojim aktivnostima.

"Bitka traje dok neko ne pogine, nastavljamo sa aktivnostima, blokada autobuske stanice i odmrzavanje štrajka glađu. Ja sam slušao gradonačelnika sada dok je hvalio jednog predsjedniak nadzornog odbora koji je meni lično mrtvu majku spominjao. Već krući po nekim stranicama kruži snimak gdje prijeti meni i direktoru sadašnjem, donio je neke odluke koje su naše preduzeće koštale 760.000 KM samo za prošlu godinu, a to su odluke o povećanju cijena za prevoz radnika Mittala, Preventa i drugih. Mi smo samo gubili, ti navodi da smo dobijali plate je bilo dok nismo izgubili te komitente. Sve je rađeno tako da se mi na jedan način urušimo. Agonija Zenciatransa traje od 1996. godine, imaju istražni organi koji trebaju da utvrde", rekao je Sarvan.

Istakao je da od 1996. do 2016. nije bilo govora o gašenju firme.

"Zenicatrans treba ovom gradu u bilo kojem obliku, javni prijevoz mora postojati, a na koji način to je do gradonačelnika i Gradske uprave. Bezobrazno je da se na ovaj način dovode ljudi da štrajkuju glađu, da većina njih neće moći naći posao. Mi vozači ćemo naći vjerovatno neko rješenje, visokokvalifikovani će naći posao, ali je bezobrazno spram radnika kojima je ovo bio izvor prihoda. Obmanjuje se javnost i daju se neke cifre koje nisu tačne", rekao je Sarvan.

Dodao je kako je gradonačelnik Zenice ekonomista, ali kako nije kompetentan da daje mišljenje o preduzeću koje se njega ne tiče".

"To je za druge ljude. Direktor je rekao da bi sa tri miliona KM bili solventni dvije godine i za te godine se moglo naći rješenje za javni prevoz", rekao je Sarvan.

Radnici "Zenicatransa" okupili su se jutros ispred zgrade Gradske uprave u Zenici, gdje su očekivali pozitivan ishod sjednice u nadi da će se na taj način pomoći "Zenicatransu". Od 31. decembra 2019. godine, autobuska stanica u Zenici je blokirana, a radnici su tražili da se usvoji repogram duga prema Poreskoj upravi čime bi ovo preduzeće moglo raditi u narednom periodu.

Oko 20 radnika "Zenicatransa" započelo je i štrajk glađu, koji je zamrznut nakon posjete grupe odbornika koji su ponudili amandman na prijedlog budžeta grada, čime bi se obezbijedio novac za pomoć ovom preduzeću.