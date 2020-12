Novi načelnici u Istočnom Sarajevu neće stići ni da zagriju fotelje

ISTOČNO SARAJEVO - Na prijedlog Nenada Vukovića, gradonačelnika Istočnog Sarajeva, Skupština grada Istočno Sarajevo imenovala je nova četiri načelnika odjeljenja koji bi, kako sada stvari stoje, na funkciji mogli biti svega petnaestak dana i to dok novoizabrani gradonačelnik Ljubiša Ćosić ne preuzme dužnost.

"To u svijetu nije zabilježeno da gradonačelnik koji odlazi za nekoliko dana predlaže imenovanje novih načelnika odjeljenja. Čim preuzmem dužnost, prvo ću tu odluku o imenovanju novih načelnika staviti van snage i čekaćemo tumačenje Ministarstva uprave i lokalne samouprave", rekao je u utorak Ćosić dodajući da mu je CIK prije nekoliko dana potvrdio izbor za gradonačelnika te da Vuković i u tom smislu nije mogao niti imao pravo da uradi to što je uradio.

Inače, zbog stavljanja na dnevni red tačaka o razrješenju načelnika odjeljenja u gradskoj upravi i imenovanja novih, odbornici SNSD-a napustili su zasjedanje Skupštine grada Istočno Sarajevo.

Ono što je zanimljivo jeste da novoizabrani načelnici odjeljenja uglavnom pripadaju DNS-u, a kako je objasnio odlazeći gradonačelnik, to je zato što je DNS promijenio stranu i javno dao podršku određenim kandidatima na području Sarajevsko-romanijske regije.

Vuković tvrdi da je imenovanje novih načelnika morao staviti na dnevni red, jer je prije sjednice "formalno-pravno dobio ostavke načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi Istočnog Sarajeva" te da je već šest mjeseci nepopunjeno mjesto načelnika za opštu upravu.

"S obzirom na to da mandat ove skupštine, koja je još u aktuelnom sazivu, traje najmanje do marta, a možda i do aprila, to je još četiri mjeseca, koliko će ova administracija da radi. Nova će se na posredan način tek tada birati i bilo je realno i logično da grad ne može da bude bez načelnika odjeljenja i bez izvršne vlasti do tada", rekao je Vuković.

Treba napomenuti da se Skupština grada Istočno Sarajevo bira iz skupština opština koje čine grad Istočno Sarajevo, a kako je rekao Vuković, predsjednici gradskih odbora SDS-a, PDP-a i DNS-a već razgovaraju i "prebrojavaju odbornike".

Za razliku od Vukovića, u SNSD-u tvrde da su za imenovanje novih načelnika znali još prije deset dana te da se na zasjedanju Kolegijuma Skupštine grada mogao dogovoriti taj dnevni red, a ne da se na dan održavanja sjednice Skupštine on dopunjava.

Damjan Škipina, šef Kluba odbornika SNSD-a, rekao je da Poslovnik o radu Skupštine grada predviđa da se na prvoj konstitutivnoj sjednici biraju načelnici odjeljenja te da su gradonačelnik i odbornici koji ga podržavaju provukli imenovanja jer imaju većinu.

"Klub odbornika SNSD-a neće da učestvuje na ovakav način u radu Skupštine grada i iz tog razloga smo napustili sjednicu", rekao je Škipina.

Kada je riječ o načelnicima odjeljenja, umjesto Bojana Perišića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove, kao v.d. imenovana je Slađana Nešić, dok je umjesto Nade Badnjar, načelnice Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, kao v.d. postavljen Igor Đapić. Za v.d načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove imenovan je Zoran Lubura, a na mjesto načelnika Odjeljenja za opštu upravu u mandatu v.d. imenovan je Dragan Škrba.

Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo u utorak su usvojili i Nacrt budžeta grada za narednu godinu u iznosu od 10,2 miliona KM.