Novi promotivni video Trebinja kandidat za nagradu u Berlinu

TREBINJE - U okviru vodećeg svjetskog sajma turizma i putovanja "ITB 2024" koji će se održati u periodu od 05. do 07. mart 2024. godine u Berlinu biće priređena svečana dodjela nagrada i priznanja u sklopu najvažnijeg svjetskog međunarodnog takmičenja turističkog filma, štampe i multimedije.

Grad Trebinje, Razvojna agencija i Turistička organizacija ovoga grada prijavili su promotivni video na Međunarodno takmičenje turističkog filma, štampe i multimedija koje će se u okviru vodećeg Svjetskog sajma turizma i putovanja "ITB 2024" održati u Berlinu od 5. do 7. marta ove godine.

Na ovogodišnjem takmičenju pod nazivom "The golden city gate 2024", Trebinje se predstavlja videom "TREBINJE GOES GREEN - Active tourism in Southern Europe", koji je prijavljen u okviru kategorije „Eco tourism / rural tourism / sustainability“.

Promo video prikazuje zanimljive avanturističke sadržaje aktivnog odmora i boravka na otvorenom uz kajaking, planinarenje, ronjenje i biciklizam, a izrađen je u produkciji Turističke agencije "Herz Adventures" i već je objavljen na YouTube kanalu Turističke organizacije Grada Trebinja.

Najjužniji grad Srpske je na prošlogodišnjem takmičenju nagrađen za najbolji promotivni turistički video Turističke organizacije Grada Trebinja "Trebinje – A place for all generations", pa se u tome kontekstu u Turističkoj organizaciji nadaju da će i ove godine međunarodni stručni žiri Trebinje svrstati u najuži izbor kandidata za najveći rang priznanja.

