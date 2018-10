Novi protest građana Bihaća zbog migranata

U Bihaću su počeli protesti građana koji treći dan zaredom negoduju zbog eskalacije migrantske krize i indolentnosti nadležnih vlasti naspram sigurnosne situacije u njihovom gradu, javlja portal Krupljani.ba.

Mirno okupljanje građana počelo je oko 18 sati na Gradskom trgu, a nakon toga građani su se uputiti prema objektu nekadašnje firme Bira koji je IOM odredio kao potencijalnu buduću lokaciju za migrante.

Građani traže vanrednu sjednicu Vlade USK, Gradskog vijeća Bihaća i adekvatnu reakciju državnih vlasti po pitanju migrantske krize u ovom gradu. Preciznije, zahtijevaju proglašavanje vanrednog stanja u Bihaću, urgentno postizanje dogovora o budućoj lokaciji migrantskog kampa van grada i njihovo izmještanje iz urbanih gradskih zona.

Iz MUP-a USK kazali su da imaju informacije da će i danas biti održani protesti.

"Poštujemo volju građana da iskažu svoje demokratsko pravo i nezadovoljstvo trenutnim stanjem. Međutim, to ni u kojem slučaju organizatora ne oslobađa odgovornosti zato što okupljanja nisu najavljena u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju. Dakle, mi imamo informacije od pojedinih građana, no nama okupljanja, zvanično, nisu prijavljena. Također, MUP će poduzeti sve mjere i radnje da ne bi došlo do incidenata i bilo kakvih neželjenih događaja", rekla je danas Snežana Galić, portparol MUP-a USK.

Od početka godine, u Unsko-sanskom kantonu evidentirano je 10.500 migranata. Međutim, njihovi dolasci intenzivirani su u avgustu i septembru, kada ih je došlo oko 5.000. Iz MUP-a USK su istakli da većina migranata nema nikakvih dokumenata, a mnogi od njih se čak prvi put prijavljuju u Bihaću.

S povećanim brojem migranata došlo je i do povećanja broja krivičnih djela, posebice u Bihaću. Do sada su evidentirana 53 krivična djela, a mnogi od prekršilaca zakona ne mogu biti izmješteni u prihvatne centre u Sarajevu zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. Osim toga, iz MUP-a USK su istakli da su do sada bilježili i slučajeve da se osobe koje su dobile rješenje o protjerivanju iz Bosne i Hercegovine ponovo vraćaju u Unsko-sanski kanton.