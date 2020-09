Novi rok za uklanjanje otpada iz Drvara i Bosanskog Grahova

DRVAR - Tekstilni otpad koji je dovezen u Drvar i Bosansko Grahovo i dalje je tamo. U tim opštinama sada se uzdaju u zaključak Vlade Federacije, po kome je Fond za zaštitu životne sredine zadužen da obezbijedi sredstva za ukljanjanje.

Načelnica Drvara kaže za ATV da je rok 28. septembar i da im ne preostaje ništa drugo osim nade da će, do tog datuma sve konačno, biti završeno.

"Kako bi se otpad sa ovih destinacija gdje je nelegalno deponovan odvezao do neke termoelektrane. Imamo informacije od federalne inspekcije već imaju u opciji neke firme koje mogu da treitiraju ovaj otpad, tj. da ga spale", kaže Dušića Runić, načelnik opštine Drvar.

Dok se čeka kraj mjeseca, Runićeva, kako kaže, vodi administrativnu borbu za svaku informaciju u vezi otpada do kojih je dosta teško doći. Otpad iz Italije deponovan je i u Bosanskom Grahovu, i to na dvije lokacije. Federalne institucije, koje su dale odobrenje za uvoz iz Italije krive su za ovu situaciju. Naslušali su raznih obećanja da će biti uklonjen, do danas – ništa.

"Sva moguća odobrenja koja je firma dobila za uvoz tog otpada su dobijene ekspresno, a sad kad to treba da se ukloni odavde to ide usporeno što je za mene kao načelnika neshvatljivo da neko može da nelegalno doveze taj otpad i skladišti ga na teritoriji naše opštine, a da institucije nisu u mogućnosti da nešto preduzmu u što kraćem roku da se taj otpad odveze sa naše teritorije", rekao je Milorad Gligić, načelnik opštine Bosansko Grahovo.

Kolega Gligić je u pravu, kaže Dušica Runić. Situacija sa otpadom, ističe, pokazuje apsurd federalnog sistema.

"Neko je preko noći registrovao firmu, preko noći dobio dozvole i mjeseci su potrebni da mi riješimo rezultate nečijeg nemara, nebrige, propusta. Kada analiziramo ovaj slučaj čini mi se da su sve moguće rupe u zakonu u ovoj državi koje postoje, u ovom slučaju, iskorišćene da bi se došlo do ovoga, a to je nepropisno odložen otpad na području Drvara", kaže Runić.

Firma Krom reciklaža je, krajem juna, uvezla u BiH 400 tona otpada iz Italije koji je istovaren u nekoliko opština Federacije, većina u Drvar. Iako tamo ne postoji mogućnost reciklaže, nadležni kantonalni organi su toj firmi izdale dozvolu za uvoz. Stanovništvo je protestovalo, pobunila se i lokalna vlast pa su se u slučaj uključile i federalne institucije.

Inspektori su naredili uklanjanje, dali i rokove koji su odavno prošli. Sada se čeka istek ovog posljednjeg. Ukoliko do 28. septembra otpad ne bude uklonjen, iz Drvara stiže najava da će tužiti livanjski kanton i Federaciju BiH.

(ATV)