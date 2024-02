Novi sjaj tri trebinjska mosta do kraja godine

TREBINJE - Tri prepoznatljiva trebinjska mosta, Arslanagića most, Kameni most i Most Iva Andrića, biće osvijetljena posebnom led rasvjetom, sa posebnim efektima koje su lokalni stručnjaci, u saradnji sa nadležnim iz kulturnoistorijskih ustanova i Hidroelektrana na Trebišnjici kao finansijerom, povjerili beogradskoj firmi "Tina tehno LED".

Projekat, koji je u Trebinju prije više od godinu dana prezentovao beogradski elektroinženjer Milan Kulić, finansiraju “Hidroelektrane na Trebišnjici” sa 910.000 maraka, s obzirom da se radi o objektima na rijeci Trebišnjici.

Moderno osvetljenje koje je predviđeno na 17 objekata u Trebinju biće urađeno uz pomoć takozvanog led joda, što će na nov način prikazati trebinjske arhitektonske i istorijske dijelove grada.

Kulić je na prezentaciji objasnio da se modernom tehnologijom, odnosno, modernim efektima koji su već isprobani na nekim objektima u Srbiji i Crnoj Gori, postižu izvanredni rezultati na način što se jednim tačkastim izvorom svjetla, koji je jako mali potrošač, dobija dobro svjetlo i autentična reprodukcija boja u kojoj je boja kamena, drveta ili nečeg trećeg, onakva kakva je, uz izuzetan efekt svakog segmenta bitnog za taj objekat.

“Na ovaj se način, između ostalih, planiraju osvijetliti i gradski mostovi i Arslanagića - Perovića most, bogomolje sve tri vjerske zajednice i još neki kulturno-istorijski spomenici, na koji će način u noćnim satima ciljani objekti biti tako osvijetljeni da pažnju gledalaca koncentrišu i na one detalje koji se možda i ne vide pod dnevnim svjetlom", kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Napominjući da je cjelokupna realizacija dosta skupa, on dodaje da će se raditi u etapama, te da je Gradska uprava, uz izrađeno idejno rješenje i gotov projekat, krenula sa apliciranjem za donatorska sredstva.

"Iako u okruženju postoje lokalne zajednice koje su to već uradile i postigle sjajne efekte, mi samo želimo da se pridružimo ovim, mahom turističkim sredinama, te da napravim svaki ugođaj i gostima kojih je u našem gradu sve više, ali i domaćem stanovništvu, zbog čega smo jako zahvalni Hidroelektranama na Trebišnjici", dodaje Ćurić.

Radovi na osvjetljenju bi trebali biti završeni za osam mjeseci od njihovog početka, a podrazumijevaju građevinske radove, postavljanje osvjetljenja, automatizaciju sistema rasvjete i druge prateće radove, pa se u Trebinju očekuje da mostovi zablistaju novim sjajem do kraja godine.

Kulić je na ovaj način, između ostalih, osvijetlio i Stari grad Bar, Zlatibor, Manastir Visoke Dečane, Manastir Žiču, Beograd na vodi, a po blagoslovu patrijarha Porfirija nedavno su uradili i osvjetljenje Pećke patrijaršije, koja je pod zaštitom UNESKA.

