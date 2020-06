Novi vodovodni sistem pušten u probni rad u Trebinju

TREBINJE - Novi vodovodni sistem u Trebinju, dug 4,5 kilometara, koji je izgrađen na lijevoj strani rijeke Trebišnjice pušten je u probni rad, a riječ je o takozvanom bajpas sistemu koji će mnogo značiti za cijeli grad, rekao je Srni direkor trebinjskog Vodovoda Spaso Radović.

Radović je istakao da je ukupna vrijednost tog projekta oko dva miliona KM, te da su se radovi izvodili u proteklih godinu dana.

"Sada ćemo u probnom radu vidjeti da li neke stvari treba popravljati. Dok nije bilo protoka kroz cjevovod neke stvari se nisu ni vidjele. Ispitani su svi cjevovodi na pritisak od 13 bara i u tim situacijama nismo imali problema", rekao je Radović.

Ističući važnost ovog projekta, Radović je naveo da su osim vodovodne mreže riješeni i problemi kanalizacije i oborinskih voda u nekim ulicama kuda prolazi cjevovod, a neke od ulica su dobile i potpuno novi asfalt.

"Ovaj sistem ima veliki značaj, pogotovo što su postavljene najkvalitetnije cijevi koje postoje na tržištu i tako će u narednim decenijama Trebinje biti mirno", rekao je Radović.

On je pojasnio da ubuduće, ukoliko dođe do pucanja glavnog transportnog cjevovoda, grad neće ostajati bez vode, što je do sada bio jedan od većih problema.

"Kada od male brane do Krša pukne taj transportni cjevovod, preko ovoga cjevovoda možemo da preusmjerimo vodu i da snabdijevamo grad. Međutim, ako se desi havarija od izvorišta Vrelo do male brane, u tom dijelu nemamo bajpas sistema i tada grad ostaje bez vode, to je zahtjevan poduhvat, ali i to će se riješiti u budućnosti", rekao je Radović.

Kapitalne investicije u trebinjski vodovod realizuju se u okviru projekta "Vodovodi i kanalizacija Republike Srpske".