Novoizabrani gradonačelnici nemaju radno vrijeme, posao nose i kući

BANJALUKA, PRIJEDOR - Novoizabrani gradonačelnici i načelnici u Srpskoj, koji su funkcije preuzeli prije oko mjesec dana, već, kako tvrde, rade punom parom te im radni dan često traje mnogo duže od osam sati, a posao nose i kući.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, ističe da je, prema onome što je dosad vidio, posao gradonačelnika jedan od najdinamičnijih.

"Ljudi misle da je to neka energija koja će mene držati prvih mjeseci. Međutim, ja imam takav pristup radu. Ustajem oko pola sedam, sedam. Na poslu sam okvirno oko pola osam, odnosno pola sata ranije. Tih pola sata iskoristimo da porazgovaramo o stvarima koje nas čekaju taj dan. Većinu dana sam ostajao i do ponoći. Moj auto ovdje možete vidjeti i u jedan ujutru. Misim da je najranije što sam otišao bilo pola devet naveče", istakao je Stanivuković za "Nezavisne".

Da toliko obaveza nije očekivao, priznaje gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, koji kaže da mu radni dan traje od 7.15 do 18.30. Puno je, ističe, teže i odgovornije nego što je to zamišljao, ali bi se, uprkos tome, ponovo kandidovao, jer mu je motiv da Prijedor bude bolji grad.

"Nikad prije 18.30 nisam otišao, kući nosim laptop i torbu punu papira. Ostane se do kasno i naveče da se radi. Imam dijete od četiri godine, pa kad ono zaspe oko 22-23, ja nastavim do dva-tri ujutru. I tako ukrug. Moram priznati da trpi i porodični život, sinčića vidim samo dva do tri sata, a tako i suprugu", kaže Pavlović za "Nezavisne novine".

Da radi do kasno u noć, potvrdio nam je i novoizabrani gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji ističe da ne misli na radno vrijeme. U Gradskoj upravi, kaže, provodi 16-17 sati u toku dana.

"Nakon dolaska kući nastavlja se spektar informacija - analiziraju se poruke koje su dobijene putem Kabineta, ali i privatnog telefona. Dakle, sakupljam informacije koje dolaze i ni u tim kasnim večernjim satima nema odmora, već se pristupa analizi i prečešljavanju dokumenata. Gledam ko je odgovarajuća osoba, kada govorimo o struci, a koja bi se mogla baviti tom problematikom. Znači, to vrijeme tako koristim kako bih sutradan ujutru mogao da dam zadatak u smislu koji službenik ili koje odjeljenje bi trebalo da reaguje", kaže Petrović za "Nezavisne".

Novoizabrani načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić kaže da, od kada je preuzeo dužnost, radeći provede i do 17 sati dnevno.

"Ima obaveza. Ja sam po profesiji pravnik i posebnu pažnju posvetio sam dokumentaciji koja nije usklađivana, kako bih to sredio. Ide to sve svojim tokom. Od dana preuzimanja funkcije, to jeste od 22. decembra, radno vrijeme mi je između 15 i 17 sati. Nosim posao i kući. Građani mogu očekivati velike promjene nabolje", rekao je Rankić za "Nezavisne novine".

Da posao nosi kući te da često radi i duže od radnog vremena, potvrđuje i Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča, koji je dužnost preuzeo 24. decembra, a nada se da će njegovi sugrađani 2024. godine živjeti bolje nego danas.

"Posla ima, ali za mladog čovjeka nije ništa naporno. Najviše smo u proteklom periodu gledali da građani budu zadovoljni u smislu zimskih uslova odnosno čišćenja puteva, zatim tu je pomoć socijalno ugroženim kategorijama da proslave dostojansteno praznike. Naravno, pošto kasnimo s usvajanjem budžeta, gledamo i da to uskladimo na najbolji mogući način. Radi se i mimo radnog vremena, a posao se nosi i kući ovih dana, jer je obaveza dosta", rekao je Vukadinović.

Novi načelnik Rudog Dragoljub Bogdanović preuzeo je dužnost 24. decembra 2020, a kaže da, kada se ovaj posao posmatra sa strane, sve izgleda drugačije.

"A kad se uđe i malo 'zagrebe', vidi se da tu ima svašta, nekih stvari koje se moraju rješavati brže, a neke malo sporije. Uglavnom, dobro je. Ja mislim da se drugačije i ne može osim da se radi malo i kod kuće. Gotovo redovno se ponese posla i kući, jer se najbolje tada koncentrišem, pošto u opštini uhvati malo gužva, ne stigne se. Dođe se ujutri, a ne ide se kući dok se ne završi", priča nam Bogdanović.