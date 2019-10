Novopečeni bračni parovi iz Doboja u trci za 100 stanova

DOBOJ - Datum sklapanja braka, kao jedan od uslova za sticanje prava na sufinansiranje kupovine jednog od 100 stanova, naljutio je mlade bračne parove koji su se vjenčali prije 11. septembra, jer oni neće moći da konkurišu na javni poziv koji će biti raspisan, ali novopečene parove je obradovao, jer će oni moći doći do krova nad glavom po povoljnijim uslovima.

"Ima, moram priznati, dosta nezadovoljstva onih koji su stupili u brak prije donošenja odluke, i tu nam je mali problem da ljudima objasnimo zašto ne može. Meni je zaista žao, i gradonačelniku i svima nama, što ostali mladi bračni parovi, koji su se vjenčali prije 11. septembra, nemaju pravo da se prijave, ali prosto to je iz formalno-pravnih razloga. Tu postoji malo nezadovoljstvo, ali generalno, svi su veoma zadovoljni, ono što je stiglo do nas, što se tiče reakcija, one su pozitivne", izjavila je Sanja Vulić, predsjednica Skupštine grada (SNSD).

Zašto je baš 11, a ne neki drugi datum u septembru izabran kao kriterijum, objasnio je prvi čovjek grada.

"Odluka je donesena 3. septembra i stupila je na snagu osam dana od donošenja, tako da je to razlog. Pored toga, uslovi su da posljednje tri godine žive u Doboju, da im je prvi brak, da se obavezuju određen period da će biti u bračnoj zajednici. Tako da smo pokušali na sve načine da ljude odvratimo od razmišljanja o zloupotrebama", kazao je gradonačelnik Boris Jerinić te podsjetio da su predviđena dva modela finansiranja.

U prvom bračni parovi do 30 godina starosti biraju lokaciju stana i učestvuju sa 51 procentom sredstava, a grad sa 49, dok druga varijanta predviđa da supružnici izdvajaju 30, a grad 70 procenata, ali ne mogu birati stan.

Ovaj projekat će grad Doboj koštati više od šest miliona KM, a odluku o kriterijima za sufinansiranje kupovine stanova nakon rasprave su podržali svi odbornici na jučerašnjoj sjednici Skupštine grada.

"Jedan od načina kako mlade ljude zaustaviti da odlaze iz Doboja je i ova odluka, tako da smo je podržali. Sigurno da odluka ima i nekih manjkavosti, ali treba gledati suštinu. Svakako da je to jedan od problema koji se rješava, stambeni problem, ali se ne rješavaju ključni problemi zbog kojih ljudi odlaze, a to su nepravda i nezaposlenost, kao i male plate", kazao je Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, rekao je da to mora da bude set odluka.

"Ova prva je pozitivna, dajemo im povoljan način da obezbijede stambeno pitanje, a poslije kroz stimulacije, poslovne inkubatore treba im omogućiti i napraviti uslove da razvijaju svoj biznis, mala i srednja preduzeća, što je trend u Evropi, i treba da bude i kod nas", smatra Vasiljević.