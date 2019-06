Obezbijeđena pomoć brojnim kategorijama u Oštroj Luci

OŠTRA LUKA - Oštra Luka, koja spada u izrazito nerazvijene opštine Republike Srpske, uprkos skromnom budžetu uspijeva da realizuje pomoć borcima, penzionerima, studentima i učenicima, dok za razvojne projekte pronalazi eksterne izvore finansiranja, izjavio je načelnik Dragan Stanar.

Govoreći o realizaciji obećanja datih u predizbornoj kampanji na lokalnim izborima 2016. godine, Stanar za Srnu ističe da je uspješno nastavljen trend ušteda u budžetu opštine, kako zadržavanjem odborničke naknade od 100 KM /koja je u predizborno vrijeme smanjena sa 360 KM/, tako i postepnim smanjenjem ranije naslijeđenog kreditnog zaduženja koje je znatno opterećivalo budžet, ali i postepenim smanjenjem broja zaposlenih u Opštinskoj upravi.



"Zatekao sam kreditno zaduženje veće od godišnjeg budžeta opštine, a sada se može reći da smo izašli iz dužničkog ropstva. Broj zaposlenih smanjen je sa 36 na 22, a do kraja ove godine očekujem da će biti smanjen na 20. Proces je izuzetno složen, jer treba proći kroz šumu propisa, a ne napraviti grešku koja bi mogućim sudskim procesima oštetila instituciju", rekao je Stanar.



Kada je riječ o predizbornim obećanjima koja nisu realizovana, Stanar navodi da se sportska dvorana gradi godinama i tome se i dalje ne nazire kraj, prvenstveno zbog toga što je opterećena sudskim sporovima i brojnim neriješenim pitanjima.



Od više projekata kandidovanih Vladi Republike Srpske podršku su dobila tri ukupne vrijednosti 400.000 KM.



"Riječ je o završetku izgradnje spomen-sobe i skupštinske sale u vrijednosti 200.000 KM, izgradnji i sanaciji društvenog doma u Koprivni u vrijednosti 120.000 KM i nabavci sanitetskog vozila za Dom zdravlja `Sveti Sava` u vrijednosti 75.000 KM", istakao je Stanar.



On je precizirao da je sanitetsko vozilo nabavljeno u prošloj godini, a da se realizacija preostala dva projekta očekuje u ovoj.



Osim toga, Vlada Srbije donirala je oko 100.000 KM za rekonstrukciju i obnovu područne škole u Koprivni, Centar za bezbjednosne studije Sarajevo opremu za rano obavještavanje i spasavanje u vanrednim situacijama i knjižni fond za sve tri osnovne škole vrijednosti oko 56.000 KM, a Egzit centar Banjaluka obuku i opremu za spasavanje na vodi i pod vodom vrijednosti oko 13.000 KM.



U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izgrađena su tri mosta na rijeci Japri vrijednosti oko 162.000 KM.



"Sa Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata dogovoreno je i asfaltiranje lokalnih puteva u Oštroj Luci, Koprivni i Usorcima vrijednosti 250.000 KM", najavio je Stanar.



Opština Oštra Luka ustupila je "Elektrokrajini" zemljište sa pravom građenja na kojem je počela izgradnja rasklopne stanice vrijednosti 640.000 KM radi stabilnijeg napajanja opštine električnom energijom i stvaranja preduslova za izgradnju privrednih kapaciteta.



Iz budžeta opštine finansiran je video-nadzor na dijelu magistralnog puta Prijedor-Sanski Most koji prolazi kroz ovu opštinu i potom ustupljen policiji.



Jedan od najvećih problema ove opštine je održavanje lokalnih puteva za šta su budžetska sredstva minimalna i zbog čega su sanirane samo najteže situacije na terenu.



"Često se potezalo i za sredstvima na poziciji pomoći mjesnim zajednicama i tako smo zajedno sa stanovništvom rješavali probleme na infrastrukturi. Nadamo se da ćemo smanjenjem kreditnog zaduženja napraviti prostor u budžetu i uvećati poziciju za redovno održavanje lokalnih puteva, ići ka tome da procesom javne nabavke bude izabrano preduzeće koje će brinuti o prohodnosti tih puteva u zimskom periodu", naveo je Stanar.



U toku su razgovori sa rukovodstvom susjednog Sanskog Mosta o priključenju Oštre Luke na sistem vodosnabdijevanja ove federalne opštine.



"Slijede davanja saglasnosti lokalnih skupština na potpisivanje tripartitnog sporazuma naše opštine sa Sanskim Mostom i njihovim preduzećem za vodosnabdijevanje. Mi treba da krenemo sa izradom projektno-tehničke dokumentacije, dok federalna opština ima zadatak da pripremi projekat produženja voda odgovarajućeg profila do entitetske linije", pojasnio je Stanar.



Godišnji budžet opštine Oštra Luka je 1,5 miliona KM. Prema popisu iz 2013. godine, opština je brojala 2.705 stanovnika. /kraj/kp