Obilježen Dan sjećanja na borce VRS poginule na Banj brdu

BIJELJINA - Gradska boračka organizacija Bijeljina obilježila je Dan sjećanja na borce Vojske Republike Srpske poginule 21. aprila 1993. godine na Banj brdu, kao i na sve poginule i umrle borce u Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja regije Tuzla.

Parastosu koji je organizovan ispred spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske prisustvovali su njihovi ratni saborci, rodbina, prijatelji, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i predsjednik Skupštine Grada Aleksandar Đurđević.

Predsjednik Gradske boračke organizacije Miodrag Stevanović podsjetio je prisutne da su tog tragičnog dana na Banj brdu, nakon jake neprijateljske ofanzive, poginula 33 borca Druge majevičke brigade VRS.

"Ovo spomen-obilježje je podignuto u njihovu slavu i danas smo ovdje da im odamo dužnu poštu, kao i svim palim borcima u proteklom ratu sa teritorije Tuzle. Veliki broj ljudi iz tuzlanske regije pronašao je utočište u Bijeljini, a svi su oni dali veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske, boreći se rame uz rame sa Sembercima i Majevičanima", naglasio je Stevanović.

Ratni načelnik Štaba Druge majevičke brigade VRS pukovnik Jovica Marković istakao je da su 21. april 1993. i 15. maj 1945. godine datumi najvećeg stradanja Srba Majevice u istoriji našeg naroda.

"Te dane ne smijemo zaboraviti. Naši borci su bili odlučni da odbrane svoje domove i teritoriju. Toga dana 1993. godine smo, uz velike gubitke i sadejstvo sa drugim jedinicama VRS, zaustavili veliki neprijateljski napad", podsjetio je Marković.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović smatra da je moralna, duhovna i etička obaveza srpskog naroda da nikada ne zaboravi poginule stvaraoce Republike Srpske.

"Grad Bijeljina je mjesto u kojem se okupljamo da bismo odavali počast našim herojima. Pali su samo i isključivo braneći svoje porodice i zemlju, u ratu koji nam je nametnut. To nikada ne smijemo zaboraviti, niti dozvoliti bilo kome da tvrdi drugačije. Semberija i Majevica su se oduvijek oslanjale jedna na drugu i to je samo učvršćeno u teškim danima. To jedinstvo može biti primjer i drugim ljudima u Republici Srpskoj, jer živimo u vremenu punom izazova. Zato nam je potrebno jedinstvo i snaga, kako ne bismo prokockali sve ono za šta su poginuli naši sinovi, braća, roditelji i prijatelji, na Banj brdu i širom drugih ratišta", istakao je Petrović.

Nakon parastosa i pomena položeni su vijenci ispred spomen-obilježja borcima Vojske Republike Srpske poginulim 21. aprila 1993. godine na Banj brdu.