SANSKI MOST - Nizom prigodnih događaja u Sanskom Mostu je u danima proteklog vikenda obilježena 80. godišnjica od Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a, a tim povodom održan je i okrugli sto na kojem se govorilo o značaju odluka koje su donesene na tom istorijskom događaju.

Također, organizirano je i druženje više stotina učesnika koji su u Sanski Most doputovali iz više bosanskohercegovačkih gradova, a radi se o članovima društava i udruženja koja okupljaju antifašiste i simpatizere antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu.

Inače, organizatori ovog događaja bili su Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa lokalnim vlastima u općini Sanski Most.

"Na ovome istorijskom događaju donesene su neke izuzetno važne odluke za opstojnost Bosne i Hercegovine. Možda se ovome događaju koji je održan u Sanskom Mostu pridavalo manje pažnje u odnosu na Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, ali je ovdje iznjedren jedan od prvih ustavnopravnih dokumenata u istoriji Bosne i Hercegovine, a radi se o Deklaracija o ravnopravnosti naroda i građana u Bosni i Hercegovini", kaže Sead Đulović, predsjednik pomenutog saveza.

Prema njegovom mišljenju, to je bio prvi dokument koji je okarakterisao Bosnu i Hercegovinu kao prvenstveno građansku državu, u kojoj žive ravnopravni narodi i narodnosti.

"Bio je to po mnogo čemu jedinstven istorijski dokumenat koji je išao ispred svoga vremena. On je garantovao punu ravnopravnost i uključenost u politička dešavanja Srba, Hrvata i Muslimana, kasnije Bošnjaka, ali i ostalih naroda i narodnosti, te bio u potpunom skladu sa najvišim demokratskim vrijednostima i tekovinama. Taj dokument je anticipirao kasnije civilizacijske vrijednosti na kojima se temelji današnja Evropska unija, a donesen je u vrijeme kada je širom Evrope bjesnio rat", kaže Đulović.

Učesnici pomenutog okruglog stola su se kritički osvrnuli na činjenicu da zgrada u kojoj je održan ovaj istorijski događaj, i pored mnogobrojnih najava i obećanja, do danas nije obnovljena.

"Bosna i Hercegovina je puna paradoksa, pa je tako paradoks i to što je ova zgrada stavljena pod zaštitu države, a objekat ne postoji, nisu ostali ni temelji. To što još nije obnovljena svjedoči i o tome kakav je naš stvarni odnos prema prošlosti. Ozbiljna država, koja drži do svoje istorije, morala bi povesti računa da se jedna takva istorijska građevina obnovi u autentičnom obliku kako je nekada izgledala", istaknuto je na ovome događaju. Inače, ova zgrada, koja je izgrađena u periodu Kraljevine Jugoslavije kao sokolski dom, srušena je tokom proteklog rata, a ovom prilikom položeno je cvijeće na mjesto gdje se nekada nalazila. Inače, cijeli događaj u Sanskom Mostu okončan je u proteklu nedjelju druženjem svih učesnika i brojnih građana u gradskom parku.

Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a održano je u oslobođenom Sanskom Mostu u prisustvu 197 vijećnika iz svih dijelova BiH, a između ostalog usvojena je i deklaracija u kojoj se navodi da je Bosna i Hercegovina suvereni entitet koji uživa pravo na samoopredjeljenje i da dobrovoljno ulazi u jugoslavensku federaciju.

