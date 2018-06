Oblačno vrijeme, padavine poslije podne

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura.

Više padavina poslije podne i u večernjim satima. Ponegdje na jugu i jugoistoku očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina.

Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 15 do 22, na jugu od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 21 ºC

Banjaluka + 23 ºC

Bijeljina + 23 ºC

Bihać + 21 ºC

Livno + 17 ºC

Mostar + 26 ºC

Zenica + 21 ºC

Trebinje + 21 ºC

Bioprognoza

Nestabilno vrijeme, kod osjetljivih osoba može uzrokovati jačanje tegoba, stoga je neophodno biti oprezniji i ne izlagati se suvišnim naporima. Kod meteoropata su moguće reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, promjena raspoloženja.

Pri tome će ipak biti ugodnije zbog nižih temperatura i osjetno svježijeg vremena u većem dijelu dana.