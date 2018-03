Obnavljaju vodenicu na rijeci obavijenoj legendom

SANSKI MOST - Mještani naselja Zdena, nadomak Sanskog Mosta, odlučili su da obnove staru vodenicu, koja se nalazi neposredno na izvoru istoimene rijeke, i ovih dana su organizovali akciju kojom žele da urede čitav ovaj lokalitet.

Prema riječima Smaila Cerića, predsjednika ove mjesne zajednice, vodenica je godinama zapuštena i oronula te mještani žele da joj vrate nekadašnji sjaj i ponovo je stave u funkciju.

"Nekada se na ovom mjestu nalazio veliki broj vodenica, a vremenom je preostala samo jedna, koja je u ovom obliku izgrađena pedesetih godina prošlog vijeka. Trenutno vršimo rekonstrukciju krova, a potom planiramo da je obložimo drvetom i da joj vratimo vodenički točak", istakao je Cerić.

Prema njegovim riječima, finansijsku pomoć mještanima pružile su lokalne vlasti, a nakon obnove vodenice uslijediće uređenje cijelog ovog područja, koje je decenijama omiljeno izletište Sanjana.

Rijeka Zdena je lijeva pritoka Sane i na njoj je u prošlosti postojao veliki broj vodenica, ali je danas ostala samo jedna, koja već decenijama nije u funkciji.

Za ovu rijeku se vežu stara narodna predanja i legende, a posebno je zanimljiva ona po kojoj je nastalo njeno vrelo. Prema toj legendi, nekada davno u prošlosti postojale su dvije sestre blizanke po imenu Zdena i Bliha i imale su dva brata. Usljed kuge, koja je pogodila ove prostore, izumre cjelokupno stanovništvo, a ostanu živi samo dva brata i dvije sestre. Kako bi produžili ljudsku lozu, braća stanu nagovarati sestre da se ožene njima. One nisu željele pristati na to, te u velikom očajanju, kako ne bi bile osramoćene, odluče da pobjegnu od braće i oduzmu sebi živote. Na mjestima gdje su to učinile, kaže legenda, izbila su dva vrela i nastale dvije rijeke, Zdena i Bliha, koje spadaju među značajnije pritoke Sane.