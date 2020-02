Obnovljena sportska sala u Doboju srušena do temelja

DOBOJ - Zašto je sportska sala Srednjoškolskog centra, čijom je rekonstrukcijom, dogradnjom i izgradnjom koja je počela krajem novembra Doboj trebalo da dobije dvoranu kapaciteta više od 2.000 sjedećih mjesta, ipak srušena do temelja pitanje je na koje odgovor traže ne samo opozicioni odbornici u Skupštini grada, nego i brojne Dobojlije koje su se tom temom pozabavile na društvenim mrežama.

Odgovor na to pitanje pokušali smo dobiti od gradskog arhitekte Radislava Mišića, ali se na naše uporne pozive on nije javljao, dok je prvi čovjek grada poručio da se sve radi prema predviđenom projektu.

"Izvođač radi po projektu, ne može nešto improvizovati. Svakako, nadzor je taj koji kontroliše. Ono u šta sam siguran jeste da će svi građani Doboja biti ponosni kada se završi. Nadzor prati rad, siguran sam da ide svojom dinamikom i da će biti završena u predviđenom ugovorenom roku, a to je 18 mjeseci", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Gradski arhitekta je ranije izjavio da je projektnom dokumentacijom predviđeno da se maksimalno iskoristi postojeća sala Srednjoškolskog centra, koja je imala 600 sjedećih mjesta, a tako je, kaže Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, pisalo i u odluci koja je svojevremeno bila na dnevnom redu lokalne skupštine.

"Onako u materijalu kako je nama odbornicima bilo dostavljeno i na osnovu kojeg smo mi donosili odluku glasilo je rekonstrukcija i dogradnja postojeće dvorane. Međutim, šta imamo sada? Imamo jednu praznu poljanu, doduše na njoj postoji nekakav materijal od rušenja. Za to su utrošena sredstva", kaže Vasiljević.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a, podsjetio je da je sala u kojoj je za oko 3.500 srednjoškolaca izvođena nastava fizičkog vaspitanja u potpunosti rekonstruisana nakon poplave, a sada su, kaže, pare potrošene na njeno rušenje.

"To sad sve zajedno, kada otprilike laički saberemo, oko 1,5 miliona KM možemo baciti niz Bosnu. I ono što je jako interesantno jeste da nigdje nema prihoda od prodaje metala, željeza, od onoga što je ostalo, jer se to svakako može iskoristiti. To se nigdje ne navodi kao neki prihod, nego su sve rashodi", navodi Gligorić.

Prema nezvaničnim informacijama, projekat kojim je bila predviđena rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja sportske dvorane ukupne vrijednosti oko osam miliona KM pretrpio je reviziju, zbog čega je i došlo do rušenja kompletnog objekta sale Srednjoškolskog centra, a reviziju je navodno obavio jedan projektni biro iz Doboja.

Osim srednjoškolaca, srušenu salu su, između ostalih, koristili i prvotimci RK Sloga, koji će dok ne dobiju novu dvoranu trenirati i igrati utakmice u sali Osnovne škole "Radoje Domanović" u Osječanima.