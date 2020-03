Oboljeli od virusa korona u Bijeljini idu karantin u Dom učenika

BIJELJINA - Prema podacima dobijenim od Bolnice "Sveti Vračevi" i Doma zdravlja, zaključno sa 27. martom, u Bijeljini su na korona virus pozitivne četiri osobe.

Pored njih, 1.217 osoba je u kućnoj izolaciji, a 57 osoba, koje se strogo kontrolišu, nalazi se u kućnom karantinu.

Nakon današnje sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je najavio da će od danas Dom učenika u Bijeljini imati funkciju karantina za osobe pozitivne na virus korona.

"U Domu učenika će biti obezbijeđeno sve što je potrebno za funcionisanje objekta sa ovakvom namjenom - od hrane i medicinskog osoblja, do policije koja će nadgledati karantin, odnosno, Dom učenika. Četvero zaraženih će do kraja dana biti smješteno u Dom, a tamo ćemo u narednom periodu smještati sve pacijente koji imaju blage simptome virusa. Što se tiče kasarne, od resornog Minstarstva još nije stiglo odobrenje za formiranje karantina, ali očekujemo da će u toku dana i to biti rješeno. Gradska uprava je do sada podijelila 15.700 zaštitnih maski i preko 2.700 zaštitnih odjela i rukavica za budžetske korisnike koji rade, prije svega u zdravstvenim ustanovama, a takođe će obezbijediti hranu za formirane karantine", najavio je Mićić.

On je istakao da je Gradski štab donio odluku da se iz budžeta lokalne zajednice obezbijede i sredstva za kupovinu sanitetskog vozila koje je neophodno Domu zdravlja radi povećanog obima posla.

"Takođe, na osnovu odluka današnjeg Štaba, omogućeno je da rade privredni subjekti koji prodaju sredstva za higijenu, kao i veleprodajama koje imaju onlajn prodaju. Pored ovih mjera, u dogovoru sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, u 15 mjesnih seoskih kancelarija izdavaće se zahtjevi za regresirano gorivo, za više od 1700 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Semberiji, kako bi sjetva bila obavljena na vrijeme", dodao je Mićić.

On je najavio da će gradski Štab od republičkog Štaba za vanredne situacije tražiti dozvolu da se pčelarima i ljudima koji vode poljoprivredna gazdinstva, a stariji su od 65 godina, omogući kretanje po gazdinstvu, radi obavljanja neophodnih poslova.

"Grad čini sve što može da pomogne privatnom sektoru. Zbog toga smo i usvojili odluke kojima su privrednici osloboćeni dažbina na lokalnom nivou – zakupa bašti i plaćanja komunalne takse. Takođe, zahvaljujem bijeljinskim privrednicima koji su za nekoliko dana sakupili milion KM donacija, da bi se pomoglo bolnici 'Sveti vračevi' i Domu zdravlja, a građane molim da pomognu na taj način što će poštovati propisane mjere, da nam se ne bi desio italijanski scenario", apelovao je Mićić.

Pripadnici granične policije informisali su Štab da je granični prelaz Rača prešlo 201 vozilo, od toga 188 kamiona i 13 automobila, dok je na Pavlovića mostu granicu prešlo osam kamiona i jedno putničko vozilo.

Komunalna policija je izvršila 118 kontrola, a četiri lica nisu nađena na adresi na kojoj su bili obavezni da borave. Policijska uprava Bijeljina je izdala četiri prekšajna naloga za lica starija od 65 godina, zbog nepoštovanja ograničenja kretanja, dok je jedno rješnje izdato za kršenje samoizolacije.

Kol-centar je imao 67 poziva - ispunjen je 21 traženi zahtjev, pri čemu se veći dio odnosio na kupovinu lijekova, a manji broj poziva se odnosio na kupovinu hrane.

U sladu sa odlukom da se izvrši dezinfekcija svih stambenih zgrada, do sada je, od 212 podnijetih zahtjeva, dezinfikovan 191 objekat.

Danas se očekuje završetak dezinfekcije preostalih zgrada, dok će večeras ponovo biti izvršena dezinfekcija svih gradskih ulica. Na Štabu je dolučeno da se dezinfikuju i stambeni objekti u kojima Romi kolektivno stanuju, a pripadnicima ove nacionalne manjine biće obezbjeđeni paketi pomoći.

Direktor bolnice „Sveti Vračevi“ Milica Lovrić je epidemiološku situaciju na području Bijeljine ocijenila kao stabilnu i pored još jednog pacijenta pozitivnog na Kovid-19 koji je radni kolega prvozaraženog pacijenta.

"Stanje sve četiri inficirane osobe je stabilno i oni će od danas boraviti u karantinu u Domu učenika. Takođe, uzeta su dva nova uzoraka od osoba kod kojih postoji sumnja da su zaraženi i poslata su na analizu. Građani ne treba da brinu je Bijeljina ima sasvim dovoljan broj testova, ali indikacije za testiranje postavlja isključivo infektolog", podsjetila je Lovrićeva.

Ona je istakla da je bijeljinska bolnica izvršila sve tehničke pripreme za instalaciju PCR (Pi-si-ar) aparata, koji će u bolnicu stići za 15 dana.

"Ovaj aparat će skratiti vrijeme potrebno za analizu testova, a doktor i tehničar koji su poslati na obuku u Institut za javno zdravlje se danas vraćaju u Bijeljinu. Pored ovog aparata, obezbijeđena su sredstva za kupovinu pet monitora namijenjenih intenzivnoj njezi u karantinu. Dobra vijest je da smo u Bijeljini pronašli firmu koja može da proizvodi vizire, odnosno, zaštitu za medicinsko osoblje koje će raditi sa najteže zaraženim pacijentima", najavila je direktorica Bolnice, dodajući da su danas počeli radovi na vodovodnoj mreži u zgradi stare hirurgije, kako bi i ovaj objekat sa 60 kreveta bio sprema za upotrebu.

Lovrićeva je naglasila da je Bolnica otvorena za sva hitna stanja i nestabilne kliničke forme, nevezane za virus korona, ali je apelovala na sve pacijente da ne dolaze na redovne preglede, odnosno, da sačekaju da se smiri situacija oko virusa korona.

Duško Milovanović, direktor Doma zdravlja, istakao je da su medicinski radnici, koji će raditi u karantinu u Domu učenika, spremni da odgovore izazovima koje nosi novonastala epidemiološka situacija u Bijeljini.

"Pored rada u karantinu u Domu učenika, od sutra će u Centru za mentalno zdravlje Doma zdralja biti otvorena nova telefonska linija za psiho-socijalnu podršku građanima. Pomoć je namijenjena, prije svega, osobama koje se nalaze u kućnoj samoizolaciji i karantinima.

Oni će moći ovim putem dobiti psihološku pomoć i savjete od strane psihologa zaposlenih u Centru. Broj na koji građani mogu pozvati je 055 415 260, od ponedeljka do petka, u periodu od 08:00 do 19:00 časova, a subotom i nedeljom od 08:00 do 12:00 časova", najavio je Milovanović.

Što se tiče stomatološke službe Doma zdravlja, direktor Milovanović je napomenuo da ona radi samo za hitne slučajeve.

Dom učenika - smještaj za oboljele sa blagim siptomima virusa

Tokom obilaska karantina za oboljele od virusa korona u Domu učenika, koji će danas biti stavljen u funciju, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je ocijenio da ovaj objekat ispunjava sve neophodne uslove koji su potrebni za ovu namjenu.

"Objekat ima svu logistiku potrebnu za karantin, mogućnost da se sprema hrana i dobre higijenske uslove. Kapacitet đačkog doma je 188 kreveta. Ako bude potrebno, a nadamo se da neće, smještaj oboljelih ćemo proširiti na sportsku salu u Poljoprivrednoj i medicinskoj školi. Danas će u Prostorije Doma biti smještene četiri osobe iz Bijeljine, pozitivne na kovid-19, dakle kućni karantin za oboljele će biti ukinut", istakao je Mićić.

On je naglasio da će karatin pri Bolnici "Sveti Vračevi", kapaciteta 80 kreveta, biti korišćen za eventualne teže slučajeve, odnosno za one pacijente kojima je neophodna svakodnevna medicinska pomoć.

Direktor Doma zdravlja u Bijeljini Duško Milovanović ocijenio je uslove u Domu učenika kao izvanredne.

Dodao je da će u karantinu biti smještene osobe pozitivne na virus korona, ali koje nemaju simptome ili imaju blagu kliničku sliku bolesti, a u toku je obuka zaposlenih koji će biti logistička podrška smještenima pacijentima. Monitoring njihovog zdravstvenog stanja će biti vršen neprestano i, ako se procijeni da je potrebno osobu zbog zdravstvenog stanja hospitalizovati, to će biti izvršeno u dogovoru sa Bolnicom "Sveti vračevi".

On je zahvalio rukovodstvu Doma učenika koja je izvršila sve neophodne pripreme za karantin u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

Vladimir Vulović, direktor Doma učenika u Bijeljini, istakao je da je ova ustanova obavila sve neophodne pripreme i radove da svi pacijenti imaju što bolje uslove i da se što prije oporave.

"Učinićemo sve da ljudima boravak u karantinu učinimo što podnošljivijim – pored prostorija dnevnog boravka i televizijske sale, imaće dostupan internet", najavio je Vulović.