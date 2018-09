Obustava saobraćaja u centru Doboja

DOBOJ - U Doboju je danas zbog obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila za saobraćaj zatvorena Ulica Svetog Save i Trg kod Parka narodnih heroja.

Saobraćaj će biti obustavljen do 16.00 časova i to dio Ulice Svetog Save, od raskrsnice sa Ulicom Kralja Dragutina do raskrsnice sa Nemanjinom ulicom.

Programom je do 16.00 časova predviđena šetnja i druženje učenika dobojskih osnovnih škola, djece iz Vrtića "Majke Jugovića" i korisnika Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, te dječiji crteži na kolovozu, sa pratećim kulturno-zabavnim programom.

U Parku narodnih heroja od 17.00 časova planirana je promotivna vožnja "Biciklom do zdravlja", a u 18.00 časova biće organizovana dodjela simboličnoh nagrada, čime će manifestacija biti završena.

Organizator programa je Gradska uprava Doboja iz koje se saopšteno da će realizacija predviđenog programa zavisiti od kiše koja pada.