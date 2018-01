Obustave saobraćaja na području Banjaluke povodom proslave Dana Republike

BANJALUKA - Centar Banjaluke će od sutra do 10. januara biti zatvoren za saobraćaj zbog obilježavanja 9. januara - Dana Republike Srpske, najavljeno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Obustava saobraćaja sutra će biti na snazi od 13.00 do 16.00 časova u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana, te od raskrsnice Aleje Svetog Save i Ulice vladike Platona do raskrsnice Ulica Vuka Karadžića i Vidovdanska.



Na Dan Republike Srpske - 9. januara saobraćaj će biti obustavljen od 7.00 časova ujutro u ulicama Kralja Petra Prvog Karađorđevića i Mladena Stojanovića, na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save.



Obustava saobraćaja od 10.00 časova biće na snazi od raskrsnice Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića i Aleje Svetog Save do raskrsnice uliva Mladena Stojanovića i Trive Amelice, te u Ulici Olimpijskih pobjednika, od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa Ulicom Prvog krajiškog korpusa.



Saobraćaj će biti obustavljen u Aleji Svetog Save i Ulici Vuka Karadžića, na dijelu od raskrsnica Aleje Svetog save i Ulice vladike Platona, do raskrsnice ulica Vuka Karadžića i Vidovdanska.



Obustava saobraćaja u ovim ulicama trajaće sve dok za to bude postojala potreba, napominju iz Auto-moto saveza.



Od podneva do 17.00 časova 9. januara saobraćaj će biti obustavljen u Aleji Svetog Save, od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa Ulicom Bulevar Srpske vojske.



U srijedu, 10. januara, obustava saobraćaja biće na snazi od 8.00 do 19.00 od raskrsnice Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića.



Svim ulicama na području grada Banjaluka od 7.00 časova 9. januara do 4.00 časa 10. januara zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone, osim teretnih vozila hitnih i komunalnih službi i vozila akreditovanih za organizaciju proslave Dana Republike.



Zabrana se ne odnosi na ulice na magistralnom putu - Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar Vojvode Petra Bojovića, Bulevar Srpske vojske, te ulice Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/, te Manjačkih ustanika, Omladinska, Krajiških brigada /zapadni tranzit/.