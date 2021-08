Obustave saobraćaja tokom posjete patrijarha Porfirija Doboju

DOBOJ - Tokom posjete Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija gradu Doboju 18. i 19. avgusta biće obustavljen saobraćaj u pojedinim gradskim ulicima, a građani treba da poštuju naređenja policijskih službenika kako bi ovaj događaj protekao bez incidenata, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

U srijedu, 18. avgusta, od 17 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Aleksandra od kružnog toka do Ulice Vojvode Mišića, kao i dio Ulice pop Ljubina od raskrsnice sa Trebavskom do srednje medicinske škole.

U četvrtak, 19. avgusta, saobraćaj se obustavlja od šest do 15 časova u Ulici kralja Aleksandra i dijelu Pop Ljubine ulice, do bolničke kapije, kao i u ulicama Kneza Lazara u blizini ugostiteljskog objekta "Kuštro", zatim Cara Dušana od raskrsnice s Ulicom Jug Bogdana do "SFOR-ovog puta".

Od 12 do 15 časova saobraćaj se obustavlja u ulicama Kralja Aleksandra, Nemanjinoj, Kneza Lazara, Hilandarskoj i dijelu Ulice cara Dušana od raskrsnice sa Jug Bogdanovom do raskrsnice s Hilandarskom.

Iz policije navode da je određen alternativni pravac kretanja sanitetskih vozila do Doma zdravlja i gradske bolnice ulicama Svetog Save, Meše Selimovića i Pop Ljubine.