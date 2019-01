Obustavljen saobraćaj za teretna vozila preko mosta Brčko - Gunja

Saobraćaj za teretna vozila i autobuse, do i od graničnog prelaza Brčko - Gunja, obustavaljen je na području Distrikta. Odlučila je tako brčanska Policija nakon što je dobila zadatak od lokalne vlade da preduzme hitne mjere, jer je most preko Save, koji povezuje BiH i Hrvatsku oštećen. Saobraćaj se trenutno nesmetano odvija za putnička vozila i pješake.

"Potpuna obustava saobraćaja za teretna motorna vozila i autobuse, počeće dana 24.01.2019. godine (četvrtak) i trajaće do daljnjeg, a provodiće se u gradu Brčko,u raskrsnicama ulica Josipa J. Štrosmajera i Bulevar mira (raskrsnica Kuglana), u raskrsnici ulica R.DŽ. Čauševića i Banjalučka (kružni tok Merkator), te na izlazu ulice Savska na ulicu Pere Marjana. U ulicama u kojima je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse, isti će biti regulisan uz pomoć vertikalne saobraćajne signalizacije", poručili su iz policije.

Informaciju o oštećenu mosta Vladi distrikta dostavio je sarajevski Ipsa Institut, koji je prije nekoliko dana uradio procjenu stanja mosta. Utvrđeno je da je most u lošem stanju te da nije bezbjedan za prelaz, prije svega, teretnih vozila.

"Ipsa institut doo je napisalo, jednu rečenicu ću iščitati,imajuću u vidu izrazito nepovoljne rezultate provjere na zamor, dobijene za tipske rešetke raspona 35 m, odnosno 20, 34 m, čije je učešće u ukupnoj dužini mosta približno 80 posto, obustavu prometa teških teretnih vozila smatramo obaveznom i hitnom", kaže Sabrija Jašarević, šef Odjeljenja za javne poslove Brčko distrikta.

Ta vijest zabrinula je zaposlene u brčanskoj luci. Kažu, to će biti još jedan udarac na poslovanje tog javnog preduzeća, prije svega na prihode od carinskog terminala koji je smješten u luci.

"Smanjiće se sigurno za 30, 40 odsto prihodi. Mi ćemo osjetiti finansijski jako dosta, a takođe i drugi-Uprava za indirektno, inspekcije, špediteri i grad Brčko u konačnici", kaže Mirsad Čustović, šef sektora za finansije i prodaju JP „Luka Brčko“

Vlada distrikta tražiće i od nadležnih zajedničkih institucija BiH hitno postupanje u vezi sa novonastalom situacijom. U međuvremenu, formiraće radnu grupu koja treba da nađe alternativno rješenje za teretni saobraćaj između Brčkog i Gunje. O tom problemu raspravljaće i Skupština distrikta na vanrednoj sjednici u ponedeljak.

Most je izgrađen u vrijeme austrougarske vladavine. Prvi put pušten je u promet 1894. godine. Tokom Drugog svjetskog rata rušen je dva puta, a po njegovo završetku je obnovljen, istu sudbinu doživio je i tokom ratnih dešavanja od 92.do 95.godine. Obnovljen je 2000.godine kada je ponovo pušten u promet. Do sedmadesetih godina bio je to željezniči most, nakon čega je osposobljen za drumski soabraćaj čija je nosivost bila šest tona. Međutim, to ograničenje odavno je prekoračeno. (ATV)