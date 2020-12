Od CIK-a traže da se ponove izbori u Doboju

DOBOJ - Ukoliko se izbori ponove rezultati sigurno neće biti isti kao 15. novembra, poručili su dobojski socijalisti koji traže da ih organizuje CIK nezavisno od gradskih institucija i Gradske izborne komisije.

"Ono što sam siguran da u slučaju da se ponove izbori u Doboju, i da budu u organizaciji CIK-a, da budu fer i pošteni da Boris Jerinić sigurno neće pobijediti. Potrudićemo se da damo najboljeg kandidata ispred svih onih stranaka koje nisu zadovoljne sa ovim što se u Doboju dešava, koje nisu bliske ovoj vlasti... Siguran sam da i u tim novim izborima ne postoji mogućnost da SNSD ima 20 mandata, da pojedini kandidati imaju preko 20.000 glasova, da raspored mandata bude ovakav", kaže Vedran Gligorić, predsjednik Izvršnog odbora SP Doboj.

On je dodao da oči bodu rezultati pojedinih političkih subjekata ostvareni na proteklim lokalnim izborima.

"SDA nije prešla cenzus, a iako je prešla cenzus ima duplo više glasova od SDS-a u Doboju. Prije pet godina to bi bilo potpuno nezamislivo, ali eto to se desilo. Imate i niz drugih stranaka koje participiraju u gradskoj skupštini, a nisu prešle cenzus ili su dobile veoma mali broj odbornika. To sigurno nije stvarno stanje, nego je to inžinjering u režiji Gradske izborne komisije", naveo je Gligorić.

On je 15. novembra izborio novi mandat u lokalnoj skupštini, ali ga isti, kaže, ne zanima jer ne želi biti odbornik koji je mandat osvojio na izborima koji su pokradeni.

Po prvi put nakon lokalnih izbora čije ponavaljanje osim socijalista traže i PDP, SDS, DNS i Narodni pokret "Banjaluka zove". Javnosti se obratila i Koalicija SDA - SBiH - HB koja navodi da je od CIK-a takođe zatražila poništavanje izbora održanih 15. novembra jer isti ne odražavaju volju većine građana Doboja.

"Ističemo da posmatračima ove koalicije nije bio dozvoljen ulazak na preko 20 biračkih mjesta od ukupno 30 gdje glasa naše biračko tijelo. Na navedenim biračkim mjestima Koalicija SDA - SBiH - HB je brutalno pokradena i oštećena, a što je pored fiktivne, nerealne izlaznosti od 73 posto, kao i ranije prijavljenih fiktivnih političkih subjekata i nezavisnih kandidata u svrhu trgovine biračkim odborima jasan pokazatelj da je izborna prevara detaljno razrađena i isplanirana od strane pojedinih političkih subjekata", navodi se u saopštenju.

U saopštenju koje je potpisao Senahid Spahić, nosilac liste ove koalicije između ostalog se navodi i da su zabrinuti zbog izostanka reakcije nadležnih organa u slučajevima "zloupotrebe loše ekonomske situacije građana, naročito bošnjačke i romske populacije u cilju kupovine glasova".