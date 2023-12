Od Nove godine uspostavlja se besplatni noćni prevoz

SARAJEVO - Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, usvojila je odluku o uspostavljanju javnog prevoza u noćnim satima.

Noćni prevoz će se obavljati od ponoći do pet sati ujutro, a u tom periodu saobraćaće tramvaj na relaciji od Ilidže do Baščaršije, trolejbus od Dobrinje do Jezera i autobus iz centra do Vogošće.

„Nakon obavljene analize, ove linije su optimalne za saobraćanje javnog prevoza u noćnim satima, a Ministarstvo saobraćaja će pratiti situaciju na terenu, i u skladu s tim donositi eventualno nova rješenja. Pratiće se broj putnika na određenim relacijama, kao i vrijeme u koje putnici najčešće koriste prevoz iza ponoći, kako bi se u slučaju potreba, određena rješenja dopunila ili promijenila u skladu sa potrebama građana“, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Građani će noćni prevoz koristiti besplatno, jer će Ministarstvo saobraćaja finansirati ove usluge.

"Jedan od mnogih zahtjeva građana prema našem Ministarstvu je bio noćni prevoz. U ranijim periodima nismo imali preduslove za osiguravanje kvalitetnog i sigurnog noćnog prevoza, ali nabavkom vozila i uspostavljanjem video nadzora, uspjeli smo omogućiti prevoz 24 sata. Javni prevoz iza ponoć važan je za sve građane, turiste, za radnike koji rade u trećoj smjeni, za smanjen broj vozila na ulicama iza ponoći", istakao je ministar Adnan Šteta.

