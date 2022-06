Od jeseni časovi na otvorenom

DOBOJ - Časove prirode i društva za niže razrede, ali i biologije, geografije te istorije za starije đake od jeseni će nastavnici moći izvoditi u učionici na otvorenom, čija je gradnja počela u dvorištu Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić".

"Već od samog početka školovanja naše djece bitno je da sve vizuelno doživljavaju. Ono što vide oni to i pamte bolje, i sve što dožive ostaje u trajnijem sjećanju. Ovdje je planiran botanički vrt, a u njemu ćemo zasaditi biljke kroz određen period da možemo pratiti njihov rast i razvoj. Biće tu ukrasne biljke, začinske, a djeca će moći i da razlikuju voće i povrće. Kroz čitavo školovanje od prvog do devetog razreda, a to se sve prati nastavnim planom i programom, djeca će sve te biljke moći da prate", kaže Biljana Dobrilović, učiteljica čiji đaci završavaju prvi razred.

Ovaj projekat škola realizuje u saradnji sa Rotary klubom Doboj, koji ga dijelom finansira.

"Zamišljeno je da iskočimo iz standardnih gabarita, da to ne bude učionica gdje ćemo postaviti samo klupe, već je zamišljeno da bude malo drugačijeg oblika, od rasporeda sjedenja, stolica, klupa... Mi smo oko dva mjeseca radili na idejnom rješenju, da bude nešto prepoznatljivo i jedinstveno što nije do sada postojalo na našim terenima. Učionica je namijenjena svim učenicima od prvog do devetog razreda, a planirano je da se štampa i kompas, koji će biti pozicioniran da možemo ovdje imati i geografiju i istoriju. Pokušaćemo da to opremimo dodatnim antikvitetima da to djeca pogledaju. Mi ćemo to u hodu da nadograđujemo i prvenstveno će to biti iskorišteno za učenike razredne nastave", kazao je Ljubiša Blagojević, direktor škole.

Saša Klopić, član Rotary kluba Doboj, naveo je da je učionica na otvorenom vrijedna 70.000 KM.

"Većinu tih sredstava obezbijedio nam je bratski klub Haswurt iz Njemačke. To je klub koji nas prati u našim akcijama već godinama. Uz njihovu pomoć smo 2019. i naravno našim akcijama u lokalnoj zajednici i donacijama fizičkih i pravnih lica obezbijedili bolnici 'Sveti apostol Luka' sanitetsko vozilo sa mobilnim inkubatorom", rekao je Klopić.