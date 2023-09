Od naredne sedmice ponovo škola sporta u Trebinje

TREBINJE - Trebinjska škola sporta u ponedjeljak, 25. septembra, u 15 časova u Sportskoj dvorani "Miloš Mrdić" počinje sedmu sezonu rada s djecom.

U ovoj školi je saopšteno da nekoliko djece iz prošle godine nastavlja rad sa trenerima i ove godine, a prethodnih dana upisalo se oko 20 novih polaznika.

Sljedeće sedmice nastavlja se i rad sa predškolcima u redovnim terminima.

Kao i prethodne godine, planirano je da se polaznicima iz osnovnih škola koji su neplivači obezbijedi bar jednom sedmično obuka plivanja na zatvorenom bazenu, zavisno od broja upisane djece i raspoloživosti termina, u saradnji sa JU "Bazeni" Trebinje.

U ovoj školi sporta ističu da su zadovoljni dosadašnjim odzivom i obavještavaju roditelje da i dalje mogu da upišu svoje dijete, a treninzi su i ove, kao i prethodnih godina, besplatni.

Do sada je školu sporta pohađalo više od hiljadu djece školskog i predškolskog uzrasta s kojima je radilo 13 trenera, uz stalni nadzor fizioterapeuta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sportskoj dvorani "Miloš Mrdić": ponedjeljkom od 15 do 16 časova, utorkom od 15.30 do 16.30, i subotom od 9.30 do 10.30, ili na broj telefona: 065/498-599.