Odbornici o problemima u "Vodovodu", štrajk ne prestaje

GACKO - Skupština opštine Gacko danas je donijela odluku da se za otpremnine devet radnika gatačkog "Vodovoda" iz budžeta izdvoji 70.000 KM, imenovana je komisija koja će utvrditi stanje u ovom preduzeću i zaključeno je da se što prije mora imenovati novo rukovodstvo u toj firmi.

Predstavnici Sindikata gatačkog "Vodovoda" koji su prisustvovali današnjoj sjednici lokalnog parlamenta rekli su da nisu zadovoljni i da generalni štrajk neće prekidati.

Predsjednik Sindikata "Vodovoda" u Gacku Sanela Ćećez, koja je na sjednici odbornicima predstavila problematiku u preduzeću, rekla je da želi da na papiru vidi rješenja problema.

"Ne možemo biti zadovoljni dok ne vidimo to rješenje i dok ne pristanu radnici na to što je dogovoreno, sve ćemo vidjeti u roku od sedam dana", dodala je Ćećezova.

Načelnik opštine Gacko Milan Radmilović rekao je na sjednici da je glavni problem loša naplata isporuke vode u Gacku.

"Jasno je da je žVodovodž u dugom nizu godina, zahvaljujući donacijama od Rudnika i termolektrane Gacko i opštine, smanjio naplatu od građana, malih, srednjih i velikih preduzeća", nave je Radmilović.

Odbornik opozicionog SNSD-a Vasilije Lažetić rekao je novinarima da se treba ozbiljnije pristupiti rješavanju problema u "Vodovodu" i dodao da je loša situacija i u ostalim javnim ustanovama i preduzećima u Gacku.

"Samo je pitanje dana kada će krenuti novi štrajkovi i nove obustave rada, a prvi na redu su radnici žKomusaž u Gacku", dodao je Lažetić.

Zbog neisplaćenih plata i ostalih primanja radnici "Vodovoda" u Gacku stupili su 18. novembra u generalni štrajk sa minimalnim procesom rada.

U saopštenju sindikata pred početak štrajka naveli su, između ostalog, da traže isplatu plata za jun i avgust do 19. novembra, a one za septembar i oktobar do 15. decembra.

Do sada su im isplaćene dvije plate.

U saopštenju je navedeno i da radnici ovog preduzeća nisu godinama unazad primili topli obrok i regres, te da je 56 porodica u Gacku dovedeno u bezizlaznu situaciju.