Odbornici u Doboju "navukli" dresove: Borba za 700.000 KM planiranih za sport

DOBOJ - Partijske dresove odbornici u Skupštini grada Doboj na nedavnom zasjedanju lokalnog parlamenta tokom rasprave su zamijenili sportskim ne bi li se tako izborili za veća izdvajanja iz gradske kase za brojne klubove.

"Ja sam neko ko se bavio sportom i ko je u sportu duži niz godina. Ja sam skrenuo pažnju na to da imamo dva gimnastička kluba koji okupljaju veliki broj djevojčica, a znate i sami da nema puno sportova za djevojčice u ovom gradu. Osim odbojke ili karatea, to je možda gimnastika, koja tek zaživljava kod nas i treba da se nađe načina na koji tim klubovima možemo pomoći", kazao je Dejan Kovačević, odbornik DNS-a i otac tri djevojčice.

Prema Odluci o kriterijumima za dodjelu sredstava budžeta grada za redovne djelatnosti sportskih klubova za 2022, najviše novca od ukupno 700.000 KM predviđeno je za pet klubova koji su okarakterisani kao nosioci razvoja sporta.

Rukometni klub Sloga na raspolaganju ima 180.000 KM, FK Sloga dobija 150.000 KM, dok je FK Željezničar pripalo 25.000 KM.

Najmlađem sportskom kolektivu Futsal klubu Doboj namijenjeno je 15.000 KM, a Karate klubu Sloga 10.000 KM.

Stotinu hiljada KM podijeliće 32 kluba koji se takmiče u raznim ligama, dok će sa 320.000 KM raspolagati gradonačelnik, koji će svojom odlukom definisati raspodjelu tih sredstava.

Upravo to je zasmetalo PDP-ovoj odbornici Oliveri Nedić koja smatra da i taj novac treba rasporediti klubovima na osnovu kriterijuma.

"Gradonačelnik ima ogromna sredstva na raspolaganju koja on dodjeljuje po babi i po stričevima, znači, po vlastitom nahođenju, i mislim da to nije dobro ni za njega, jer se stvara ta fama da prosto ne postoji ni minimum transparentnosti. Smatram da bi bilo dobro da se i on sam zaštiti, da ta sredstva budu predmet dodjele prema pravilniku, takođe, i da onda klubovi koji su zaista motivisani da konkurišu, da se tu uvrsti i onaj kriterijum društvena odgovornost, jer postoje ciljne grupe koje zaista ne mogu sebi da priušte sport da tamo upućuju djecu", navela je Nedićeva.

Diskusija odbornika nagnala je prvog čovjeka grada da izađe za govornicu i poruči im da bi trebalo da pohvale bar ulaganja u sport te ih je podsjetio da Doboj ima tri premijerligaša.

"Zenica nema nijedan klub u premijer ligi, a Doboj ima tri - rukometni klub, fudbalski klub i klub malog fudbala. To su neki rezultati ulaganja u sport. Ne znam da li ste primijetili da sam podržao odlazak na Balkansko prvenstvo Karate kluba Sloga? Ne znam da li ste primijetili da je Andrej Nedić (teniser) bio kod mene i da sam podržao i njegove rezultate? Zajedno smo ovdje donijeli odluke za Marka Maksimovića (teniser)... Naravno da i ja želim više, naravno da bih i ja želio da možemo osvajati svjetska i evropska prvenstva, ali dajte, ljudi, da budemo realni", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Izlaganje Jerinića u svom stilu prokomentarisao je Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

"Gradonačelniče, kako Vas je lijepo slušati. Znači, tako lijepo pričate, da imam 100 maraka, sada bih Vam na čelo zalijepio, eto. Nije to baš tako sve zlatno kao što Vi pričate, zato sam Vas slušao, a ne zato što ja nisam primijetio kako je ulagano u nešto. Svaka čast što je ulagano, ali nije dovoljno i nema kreativnosti", mišljenja je Gligorić.