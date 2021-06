Ogromna zmija prestravila mještane trebinjskog naselja Travunija

TREBINJE - Ogromna zmija, dugačka preko metar ipo, prestravila je jutros mještane trebinjskog naselja Travunija, kada su je primijetili na ulazu u zgradu.

Prestravljeni mještani su se zatvorili u svoje stanove jer niko nije smio izaći da je uhvati.

Oni su pozvali vatrogasce, a zatim i Javnu ustanovu „Ekologija i bezbjednost“ koja posjeduje specijalizovanu hvataljku za zmije.

Mišo Pamučina, pripadnik deminerskog tima u JU „Ekologija i bezbjednost“ je odmah po pozivu došao sa hvataljkom i brzo uhvatio zmiju koju će odnijet negdje van grada i pustiti je.

„Nikada nisam ubio nijednu životinju, pa ni zmiju, a do sada sam uhvatio ovakvih gmizavaca na desetine i to uglavnom u dvorištima i kućama trebinjskih prigradskih naselja, dok ih u centru grada do sada nisam lovio“, kaže Pamučina.

On napominje da je svaku od ulovljenih zmija vozio do trebinjskih kraških nepristupačnih terena, u kamenjar koji je i njihovo prirodno stanište, pa bi ih tamo i pustio na slobodu.

Dodaje da je u posljednje vrijeme u Trebinju prava najezda zmija, te da je u posljednjih mjesec dana imao oko petnaest ovakvih intervencija, gdje su zmije ulazile i u kuće ili bi ih vlasnici kuća nalazili u dvorištu.