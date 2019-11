Omarska korak bliže statusu opštine

PRIJEDOR - Pozitivno mišljenje o inicijativi za osnivanje nove opštine Omarska, koje je juče dala Skupština grada Prijedora, dalo je podstrek za naredne korake mještanima te sada velike mjesne zajednice, koji očekuju da će svoju opštinu dobiti u septembru naredne godine.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Ranko Smiljanić, predsjednik Inicijativnog odbora za formiranje opštine Omarska, koji ističe da se drže zakona te ispunjavaju uslov po uslov do konačne odluke u Narodnoj skupštini RS,

"Jedan od tih koraka bila je i saglasnost Skupštine grada Prijedora. Očekivali smo pozitivno mišljenje, ali da je ono bilo i negativno, to ne bi zaustavilo proceduru ka uspostavljanju opštine", kaže Smiljanić.

On kaže da je naredni korak formiranje komisije koju formira Vlada RS, a čine je predstavnici više ministarstava i predstavnik grada Prijedora.

"Ako mišljenje komisije i ne bude pozitivno, kroz građansku incijativu pojavićemo se kao predlagač zakona pred NS RS, koja donosi konačnu odluku", kaže Smiljanić.

Smiljanić ističe da su osnovni elemetni za buduću potencijalnu opštinu 13.200 stanovnika na teritoriji Omarska, da ima 247 kvadratnih kilometara teritorije, 1.800 penzionera, oko 800 zaposlenih ljudi koji imaju prijavljeno boravište u Omarskoj, 700 đaka, tri osnovne škole sa deset područnih škola.

"Budžet bi bio veći od pet miliona KM. Od PDV-a oko tri miliona KM, koncesija od rudnika, šuma, voda oko 1,6 miliona KM te ostalih poreza i taksi oko 500.000 KM", nabraja Smiljanić.

Branko Anđić, član Inicijativnog odbora, kaže da su u septembru prikupili više od 2.000 potpisa nego što je trebalo da se ispuni kvota te da se u Omarskoj stvorila pozitivna klima ka putu na uspostavljanju opštine.

Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora, kaže da se kao demokratski gradonačelnik nije previše miješao u razmatranje odluke o tom pitanju.

"Moja lična ocjena je da je to nepotrebna radnja, ali na drugoj strani stav građana utvrđen potpisima je stvorio uslove za razmatranje. Ne vidim da će se odvajanjem išta novo desiti", kaže Đaković.

On ističe da će Prijedor u slučaju eventualnog izdvajanja Omarske, pa i Kozarca, biti manji grad, sa manjim budžetom, ali da će, bez obzira na to, grad Prijedor nastaviti da živi i radi cijeneći da će komšijski odnosi biti prijateljski zadržani.

Za inicijativu je glasalo 19 odbornika, pet ih je bilo protiv, a pet uzdržano.

Skupštinsku većinu čine SNSD, Demos, četiri samostalna odbornika, SDA, PDP, DF i SDS (jedan odnornik). Opozicija su DNS i SDP, dok četiri odbornika SDS-a ne čine ni poziciju ni opoziciju.

"Skupštinska većina podržala je ovu inicijativu i dala joj krila, inače se ovo ne bi ni desilo da nije bilo promjene skupštinske većine. Kakav će biti završetak svega, to ne mogu procjeniti, pred nama je pa ćemo vidjeti, trudim se da ne dolazi do narušavanja odnosa među ljudima. Bez obzira na to, kako kažu, kad se jedno dijete odvaja od roditelja, nastavlja svoj život i pomažu se ako su pametni", kaže Đaković.

Dodaje da su ranije izjave Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, i Marka Pavića, predsjednika DNS-a, bile da se protive uspostavljanju novih opština u Prijedoru.

U slučaju izdvajanja Omarske, kaže da slijedi čitav niz procedura, po pitanju mnogih ulaganja, koncesije od rudnika i slično.

Dodaje da se, koliko je upoznat, radi i elaborat o samoodrživosti Kozarca te da postoje problemi između Omarske i Kozarca u vezi s teritorijom.

Dalibor Pavlović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Prijedora, kaže da su inicijativu podržali s obzirom na to da ju je potpisalo 5.300 građana koji žele svoju samostalnu opštinu Omarsku, što oni nisu mogli ignorisati.

U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS kažu da će postupiti u skladu sa zakonskim rješenjima koja se odnose na ovu oblast.