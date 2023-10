Onkološkom odjeljenju u Trebinju stigla donirana oprema

TREBINJE - Udruženje oboljelih od malignih bolesti istočne Hercegovine "Vjera, luča, nada" sa sjedištem u Trebinju uručilo je medicinsku opremu Odjeljenju onkologije Bolnice Trebinje, za koju je 20.000 KM obezbijedio Kabinet predsjednika RS Milorada Dodika.

Cjelokupna oprema je koštala 20.770 maraka, ali je ostatak donirala distributerska firma, a nabavka je išla u smjeru da je medicinsko osoblje sa Odjeljenja onkologije kazalo šta im je najpotrebnije, a Udruženje se obratilo Kabinetu predsjednika RS.

Internista onkolog dr Mirko Kolak, šef Službe za onkologiju u Bolnici Trebinje, kaže da su članovi ovog udruženja prepoznali probleme Onkološkog odjeljenja Trebinje jer su se i sami susreli sa ovom opakom bolešću, pa su svi oni koji su izliječeni nastavili da pomažu ostalim pacijentima i u moralnom, ali materijalnom smislu, poput nabavke lijekova i aparata potrebnih za liječenje maligniteta.

"Radi se o aparatu sa EKG monitoringom kojim radimo jednu novu uslugu, ultrazvučno vođenu 'kor biopsiju' dojke i limfnih čvorova, kao i 'LED negatoskop', aspirator, stalke za infuziju, infuzione pumpe, te ostalu potrošnu opremu", pojasnio je Kolak.

Napominjući da će na ovaj način biti obezbijeđena i bolja dijagnostika, ali i bolji uslovi za pacijente, on je istakao da je Udruženje "Vjera, luča, nada", otkako je formirano u maju ove godine, uspjelo obezbijediti i lijekove vrijedne oko 55.000 KM, te da su odavno prevazišli odnose ljekar - pacijent.

On je napomenuo i to da na ovom odjeljenju, nažalost, postoji lista čekanja za inovativne i skupe lijekove, na šta pojedinac može malo uticati, pa je u ovom slučaju udruživanje veoma bitno, kako bi se zajednički djelovalo i prema široj zajednici i institucijama i ustanovama, ali i prema Fondu zdravstvenog osiguranja, jer, kako dodaje, ako onkološki pacijenti nemaju lijekove u pravo vrijeme, to je direktno skraćivanje njihovog života.

On navodi da će se izgradnjom nove bolnice riješiti i infrastrukturni problemi i prostor u kome je smješteno Odjeljenje onkologije, jer ovo odjeljenje od 1. novembra radi 24 časa dnevno, što do sada nije bio slučaj.

Nada Đurić, predsjednica Udruženja oboljelih od malignih bolesti "Vjera, luča, nada", potvrdila je da se svi članovi maksimalno trude doprinijeti što boljim uslovima rada Odjeljenja onkologije, napominjući da je već obezbijeđen donator za rješavanje kanalizacione mreže, što je jedan od ključnih problema.

"Uz pomoć dobrih ljudi smo i do sada dosta uradili, nabavivši klima-uređaje, televizore, stolice za čekaonicu, opremili sestrinsku sobu namještajem, a o donatorima bismo mogli posebno govoriti, jer je u pitanju trocifren broj i za njih planiramo organizovati veče zahvalnosti", navela je Đurićeva, dodajući da veliku podršku imaju od lokalne zajednice, javnih preduzeća i ustanova, poput "Elektroprivrede RS", HET-a, "Elektrohercegovine", ali i privatnih preduzeća i pojedinaca.

I medicinsko osoblje i članovi Udruženja su na kraju poželjeli da se ova oprema što manje koristi, odnosno da se smanji broj pacijenata.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.