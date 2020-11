Opozicija i DNS traže ponavljanje izbora u Doboju: Sumnjamo da su po noći ubacivani listići

DOBOJ - Tenzije oko stranačkih posmatrača zakomplikovale su izborni dan u Doboju, nakon kojeg će pojedine partije zatražiti poništavanje izbora ovom gradu i ponavljanje glasanja.

Nakon što su se desetine posmatrača povukli sa biračkih mjesta, i svoje akreditacije bacili ispred Gradske uprave u kojoj je smještena Gradska izborna komisija Doboj iz PDP-a i SDS-a su najavili da će tražiti da CIK poništi izbore u Doboju, a ponavljanje izbora osim ove dvije stranke na većem broju mjesta će zahtijevati i SP.

S druge strane, gradski odbor DNS-a Doboj donio je odluku da se zbog uočenih izbornih nepravilnosti povuče iz izbornog procesa.

Predsjednik ovog odbora Slavko Gligorić je rekao da će biti pokrenut krivični postupak protiv predsjednika Gradske izborne komisije i pojedinih predsjednika biračkih mjesta, a od nadležnih institucija tražiće da izbori u Doboju budu ponovljeni.

On je naveo da, bez obzira na ispunjenost svih zakonskih procedura, posmatračima ove partije nije dozvoljeno da prisustvuju biračkim mjestima.

Gligorić je mišljenja da je politička kultura sprovođenja izbornog procesa u Doboju neprihvatljivo niska.

"Posmatračima PDP-a zabranjeno je da vrše svoju funkciju na ukupno 68 biračkih mjesta čime je izborni proces nepopravljivo kontaminiran jer je priprema biračkog mjesta i glasačkih listića obavljena bez nadzora opozicionih posmatrača", izjavio je Igor Crnadak, šef Glavnog izbornog štaba PDP-a.

Mirko Šarović, predsjednik SDS-a je poručio da će "zbog činjenice da kriminal i mafija u Doboju kontrolišu izborni proces tražiti da se izbori u ovom gradu održe pod potpunim monitoringom".

Tenzije oko posmatrača započele su mnogo prije nego što je otvoreno 106 redovnih biračkih mjesta u Doboju jer prema tvrdnjama političkih subjekata, mnogima od njih nije omogućen ulazak na glasačka mjesta.

"Sumnjamo da su tokom noći ubacivani listići na tim biračkim mjestima. Imamo opravdanu sumnju u krađu izbora na dobrom dijelu biračkih mjesta. Smatramo da je to sve u režiji predsjednika Gradske izborne komisije. Mi smo svoje posmatrače kojima nije bio dozvoljen ulazak prije 7 časova, dakle koji nisu bili u prilici da vide da je prazna kutija, da su svi listići na broju povukli sa biračkih mjesta, i nećemo ih vraćati nazad da ne dajemo legitimitet izbornom procesu", izjavio je Srđan Todorović, kandidat socijalista za gradonačelnika Doboja.

"Naši posmatrači nisu prisustvovali brojanju listića, nisu prisustvovali sabiranju i ujednačenju listića sa biračkim spiskovima. Nisu gledali kako je kutija zapečaćena, da li se u njoj nalazi ili ne nekakvi zaokruženi listići", kazao je Cvijan Filipović, SDS-ov kandidat za gradonačelnika Doboja.

Nenad Paleksić, predsjednik Gradske izborne komisije Doboj poručio je da nije tačno da posmatrači nisu mogli ući, mogli su kaže ući na biračka mjesta ali po redoslijedu kako su stizali.

"Međutim, problem je što je došlo od 30 do 50 posmatrača na svako biračko mjesto, i blokirali su rad biračkih odbora. Nisu mogli predsjednici da rade, nisu mogli da pripreme biračko mjesto od 6 do 7 sati, nisu mogli prebrojati glasačke lističe, nisu mogli ništa da urade... Ima instrukcija koja kaže rastojanje, odstojanje 1,5 metar. To se sada sve prećutkuju, sve to oni znaju. Uz pomoć policije na nekim biračkim mjestima uspostavljen je red i glasanje je počelo. Onda kada su vidjeli povukli su svoje posmatrače, ljude koji su bili na biračkim mjestima su zvali da izađu", kazao je Paleksić.

On je dodao da su posmatrači i članovi biračkih odbora Narodnog pokreta "Banjaluka te zove" napustili sva biračka mjesta, dok članovi biračkih odbora iz SP-a, DNS-a, PDP-a su i dalje na svojim mjestima.