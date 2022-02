Opštinari i vijećnici zaratili zbog plata i paušala

BOSANSKI PETROVAC - Dok grupa vijećnika, koja čini većinu u Opštinskom vijeću Bosanski Petrovac, poručuje da neće dozvoliti da se zaposlenima u opštini i u njene dvije ustanove povećaju plate, dio članova tamošnjeg Sindikalnog odbora, koji su ujedno i zaposleni u lokalnoj upravi, uzvratio je kontramjerom i potegao pitanje ukidanja vijećničkih paušala.

Ova svojevrsna trakavica predmet je i rasprava na društvenim mrežama, a epilog bi mogao da bude jasniji danas, za kada je zakazana sjednica Opštinskog vijeća.

Munira Mešić, predsjednica lokalne Sindikalne organizacije, ističe da nikakve zaključke ne bi trebalo donositi na osnovu tvrdnji jedne strane, već da bi svi trebalo da dođu na sjednicu Opštinskog vijeća i čuju i drugu stranu.

"Mi imamo osnovicu koja iznosi 325 maraka i tražili smo da ona iznosi 330 KM. To je pet maraka na osnovicu, što jednom uposleniku sa srednjom stručnom spremom ne bi bilo povećanje plate ni za 15 maraka", rekla je Mešićeva.

Ona je naglasila da su članovi novoizabranog Sindikalnog odbora, koji su ujedno i zaposleni u lokalnoj upravi, bez nje, pošto je ona u kućnoj izolaciji, bili na sastanku kod opštinskog načelnika Mahmuta Jukića, gdje su donijeli određene zaključke.

"Članovi Sindikalnog odbora potegli su i pitanje vijećničkih paušala, pod pretpostavkom da vijećnici hoće da smanje plaće državnim službenicima i namještenicima. Ti članovi sugerišu da se, ako nedostaje novca, vijećnici odreknu svojih paušala. Ovi zaključci su doneseni ishitreno, vjerovatno iz razloga nepoznavanja ciljeva sindikata, a to su zaštita stečenih prava našeg članstva", navela je Mešićeva za "Nezavisne novine".

Nemanja Davidović, predsjedavajući lokalnog Opštinskog vijeća, ističe da on i grupa vijećnika, koji imaju dvotrećinsku većinu, neće dozvoliti povećanje plata lokalnoj administraciji, koje je, kako tvrdi, iniciralo opštinsko rukovodstvo.

"Opštinski načelnik predvidio je povećanje plata opštinskim radnicima. Za to nema opravdanosti u opštini gdje imate ljude koji nemaju ni marku primanja. Mi nećemo dozvoliti to povećanje", poručio je Davidović u izjavi za "Nezavisne novine". On ističe da je legitimno i opravdano pravo svakog građanina, odnosno radnika, da traži veća primanja, što nije sporno, ali...

"Mi imamo 61 opštinskog službenika, u šta spadaju i Centar za kulturu i Centar za socijalni rad. Oni traže povećanje za svoj rad u opštini gdje ima svega 4.500 do 5.000 stanovnika. Po tom parametru u BiH imamo najviše službenika u odnosu na broj građana. Opština je pretrpana radnicima. Opravdano je tražiti povećanje kada vam se poveća obim posla, kada radite prekovremeno i slično", kaže Davidović.

On tvrdi da opština na godišnjem nivou iz svog budžeta za vijećničke paušale izdvaja manje od 100.000 maraka, a na plate odlazi 1,7 miliona KM.

"Nije problem, odreći ćemo se mi paušala, ali neka se oni odreknu plata. Paušali na mjesečnom nivou iznose od 350 maraka, koliko dobija 'obični' vijećnik, do 556 KM, koliko dobijam ja kao predsjedavajući. Ja kao predsjedavajući Opštinskog vijeća imam toliki paušal, a opštinski načelnik dobija 4.500 maraka", ističe Davidović.

S druge strane, Mahmut Jukić, načelnik opštine Bosanski Petrovac, tvrdi da je njegova plata 3.500 maraka, te da on nije zatražio povećanje plata zaposlenima, već da je to proisteklo na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora u FBiH.

"Sindikat je zatražio da se poveća osnovica. Ja sam to predvidio prijedlogom budžeta. Međutim, kada su u pitanju amandmani koje sam dobio od vijećnika, znatno je umanjen kod koji se odnosi na plaće i naknade uposlenicima. Što se tiče vijećničkih paušala, Sindikat je pitao zašto vijećnici nisu predložili sebi umanjenje. To su zaključci Sindikata, a ne moji", rekao je Jukić za "Nezavisne novine".

Sudeći po stavovima koje građani iznose na društvenim mrežama, opštinska uprava je prekobrojna. Neki od komentara glase "Pola ih poslati kući, ionako ništa ne rade", "Za jednim kompjuterom sjedi njih pet. Sve to na njivu poslati da kopaju i sade" i "Daj Bože da imamo 3.500 stanovnika, a ako srećom imamo - to znači da smo jači od Amerike, Kine i EU zajedno po broju službenika na broj stanovnika".