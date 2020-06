Opštine i gradovi traže smanjenje cijene rada zaposlenima u jedinicama lokalne uprave

BANJALUKA - Cijena rada zaposlenima u jedinicama lokalne uprave i samoprave mora biti vraćena na nivo prošlogodišnje, kada je donja granica iznosila 100 KM, zaključeno je na sastanku ministarke lokalne uprave i samouprave Lejle Rešić i predstavnika Saveza opština i gradova. Posebni kolektivni ugovor, koji je na snagu stupio u februaru ove godine, definisao je povećanje najniže cijene rada na 110 KM. To povećanje u ovom trenutku opštine i gradovi ne mogu podnijeti.

Iako su januarske procjene ukazivale na rast gotovo svih budžeta u opštinama i gradovima širom Srpske, situacija izazvana pandemijom virusa korona dovela je do smanjenja poreskih i neporeskih prihoda u opštinskim kasama, koji su manji za 25 do 35 odsto.

Kako bi lokalne vlasti u Srpskoj ispoštovale princip fiskalne odgovornosti, nove mjere uštede potrebno je što prije primijeniti.

“Vjerujte mi da su me svi načelnici kontaktirali i tražili da zauzmemo jedinstven stav kako bi se to vratilo na nivo prije ovoga da idemo sa najnižom cijenom od 100 do 145, i to će biti naš stav koji ćemo saopštiti sindikatima, i koji će biti zvaničan. Postoje lokalne zajednice koje će jedva isplatiti i ovih 100 km kao najnižu cijenu rada, a ne mislim da ima lokalnih zajednica koje će primjenjivati cijenu rada od 145 KM”, rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Zbog pada nivoa prihoda do kraja godine postoji potreba za najmanje još jednim rebalansom većeg broja budžeta, pogotovo u 33 opštine koje spadaju u red nerazvijenih i izuzetno nerazvijenih lokalnih zajednica.

“Naš cilj je da lokalne zajednice ostanu stabilne u funkcionisanju, budu servis građanima i to je ono što se trudimo da postignemo. Danas sam dobila zaduženje da već sutra obavijestim Savez sindikata i da vidimo njihovu reakciju”, navela je Lejla Rešić, ministarka lokalne uprave i samouprave Srpske.

Iz saveza opština i gradova očekuju da će naići na razumijevanje sindikata, s obzirom da je upravo Savez uz saglasnost i podršku ministarke Rešić izglasao odluku o povećanju najniže cijene, koja je na snagu stupila u februaru ove godine.