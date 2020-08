Opštine u novu godinu s privremenim finansiranjem zbog pomjeranja izbora

SARAJEVO, BANJALUKA - Zbog pomjeranja datuma za održavanje izbora, velika većina lokalnih zajednica od 1. januara biće na privremenom finansiranju s obzirom na to da od utvrđivanja konačnih rezultata izbora do 31. decembra ima svega 15 dana, što je nedovoljno za postizanje dogovora o vlasti, izbor načelnika odjeljenja te izradu i usvajanje budžeta za narednu godinu.

"Rokovi jestu takvi kakvi jesu, ali po mom mišljenju to nije neki veliki problem. Ne bi se ništa desilo ni da se budžeti usvoje, jer budžetski kalendar je jasan, nacrt budžeta treba da bude do 15. novembra, a prijedlog i usvajanje do 15. decembra", rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Na pitanje koliko bi bilo politički korektno da stari i odlazeći saziv lokalne skupštine usvaja budžet nekome ko tek treba da dođe, Ćosić naglašava da ni tu ne vidi ništa sporno, jer postoji okvir, budžetske stavke koje su jasne i poprilično uniformisane.

"Na kraju krajeva, novi načelnik kada dođe može mjenjati i već u prvom mjesecu uraditi rebalans budžeta", naglasio je Ćosić.

Na činjenicu da neće biti vremena za usvajanje budžeta, upozorio je i Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, koji je rekao da grad ne smije ući u novu godinu bez ikakvih sredstava te da će postojeći saziv Skupštine opštine vjerovatno donijeti odluku o privremenom finansiranju za 2021. godinu.

"Postoji zakonska osnova o privremenom finansiranju i mislim da će to biti i prijedlog za završni korak ovog saziva Skupštine grada, jer novi saziv vjerovatno neće stići bilo šta da usvoji za narednu godinu", rekao je nedavno Radojičić.

Zbog činjenice da će velika većina lokalnih zajednica od 1. januara biti na privremenom finansiranju, gotovo je sigurno da će i većina lokalnih zajednica budžet raditi po hitnom postpuku i bez sprovođenja javnih rasprava, što je u nekim lokalnim zajednicama bila praksa.

"Biće problema, ali ne velikih. Opštinskim vijećima ističu mandati i tehnički mogli bi se prije isteka mandata usvojiti budžeti, ali to nije nužno. Neće biti problem da idemo i na privremeno finansiranje pa da do marta konstituišemo skupštine i opet u nekom zakonskom roku usvojimo budžete", rekao je Faris Hasanbegović, načelnik opštine Sanski Most i predsjednik Skupštine Saveza opština i gradova Federacije BiH.

Inače, lokalni izbori u Bosni i Hercegovini dosad su održavani prve nedjelje u oktobru, međutim zbog problema s usvajanjem budžeta na nivou BiH, odnosno višemjesečnog kašnjenja, Centralna izborna komisija BiH odlučila je da lokalni izbori u Bosni i Hercegovini budu održani 15. novembra, tako da je gotovo nemoguće da vlast u bilo kojoj lokalnoj zajednici bude formirana do kraja godine s obzirom na rokove iz Izbornog zakona BiH, koji govore da se konačni rezultati izbora utvrđuju 30 dana od dana održavanja.