Orkanski vjetar na Sokocu, udari od 111 kilometara na čas

BIJELJINA - Orkanski vjetera duvao je danas na Sokocu gdje su udari iznosili od čak 111 kilometara na čas, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Riječ je o podacima do 9.00 časova jutros. U Višegradu su udari vjetra imali snagu od 90 kilometara na čas, na Han Pijesku 86, a u Banjaluci 79 kilometra na čas.

U Srebrenici su maksimalni udari vjetra do 9.00 časova jutros bili 62 kilometara na čas, u Prijedoru 55, na Banji Vrućici kod Teslića 52, u Bijeljini 47 i u Rudom 43 kilometra na čas

Na Sokocu i Han Pijesku i juče je vjetar imaju udare od 83, odnosno 81 kilometar na čas, dok je u Višegradu i Srebrenici imao snagu od 62, odnosno 63 kilometra na čas.

Iz Republičkog hidrometeorološkg zavoda su naveli da se i dalje očekuje olujni vjetar uz udare do 60 do 90 kilometara na čas, a u višim predjelima ponegdje i oko 100-110 kilometara na čas.

Vjetar će postepeno slabiti popodne na sjeveru, a do večeri će oslabiti u većini prjedela.

Prema Boforovoj skali jačine vjetra, olujni vjetar je od 62-74 kilometra na čas, oluja je od 75 do 88, žestoka oluja je od 89 do 102, a orkanska oluja je od 103 do 117 kilometara na čas.

