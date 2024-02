Osam poslovnih prostora garantuje vraćanje dva miliona KM poreskog duga

DOBOJ - Osam poslovnih prostora ukupne površine gotovo 708 kvadratnih metara založio je grad Doboj kao garanciju da će platiti poreski dug iz prošle godine veći od dva miliona KM.

Naime, odbornici u Skupštini grada Doboj su na nedavnom zasjedanju lokalnog parlamenta usvojili Odluku o davanju saglasnosti na upis založnog prava na nepokretnosti u svojini grada.

"Upis založnog prava vrši se u svrhu obezbjeđivanja poreskog duga u iznosu od 2.146.939,62 KM, koji će se izmiriti u 60 jednakih mjesečnih anuiteta počevši od dana dostavljanja rješenja Ministarstva finansija RS. Ukupna vrijednost nepokretnosti na kojima će biti upisano založno pravo iznosi 2.787.077,20 KM po procjeni tržišne vrijednosti poslovnih prostora od strane vještaka", stoji, između ostalog, u odluci.

Založeni poslovni prostori se nalaze u Ulici cara Dušana 71, odnosno u stambeno-poslovnom objektu u kojem se trenutno nalazi dio gradske administracije.

Protiv ove odluke je bila samo PDP-ova Olivera Nedić, dok dva odbornika SP-a nisu prisustvovala skupštinskom zasjedanju.

"Očigledno imamo još šta založiti, kad puno dugujemo, pa imamo staviti glavu u torbu. Ali sam ja pitala šta kada sutra ne bude ništa na tom spisku, kad smo sve rasprodali, kad sve rasprodajemo, da li će onda kucnuti čas da će se doći na privatne adrese, pa reći: 'E, sada moramo založiti i vas i vašu imovinu i sve po redu. Ako se ovako nastavi naredne četiri godine, ovim tempom i ovom dinamikom, vjerujte da neće imati šta, pa i kada dođe domaćinska vlast, a doći će jer je svako carstvo, pa i ono najmoćnije, palo, ne može ni ovo biti vječno održivo. Postavlja se pitanje čime će ta nova struktura raditi kad je sve prodato, pa se nema više šta ni založiti", navela je Nedićeva, koja je jedina diskutovala o ovoj tački dnevnog reda.

Njena rasprava ne samo o ovoj, nego i o ostalim tačkama nije bila po volji kolegama iz vladajućih struktura.

"Koleginica Nedić ima nekakvu svoju izraženu matricu opozicionog karaktera da napada gotovo sve. Izaći na ovaj način i govoriti kako naprosto ništa ne valja, a sjetimo se npr. skoro je bio i ovaj Dom vojske gdje je naprosto u gradu Doboju nikao još jedan gradić. Evo i ljudi sa strane, svaki dan sam tu i vidim koliko se slikaju, a dobro znam i koliko je došlo finansija.

Samo iz Amerike je stiglo više od 2,5 miliona dolara, neko je morao napraviti priliku za to. Koliko god se vi zgražavali na taj objekat, za mene sve u gradu što je - to je gradsko. Grad je skuplji za nekoliko miliona maraka. Nije važno čija je imovina, da li se zove ovoga ili onoga, ali ona poskupljuje grad. Grad je ljepši i skuplji te stvara priliku, odnosno veće su šanse da se zadrže ljudi. Čim se prodaju stanovi ovdje to nešto govori, nije sve toliko crno. Mora neko stati ukraj ovoj priči, nemojte stalno živjeti pod utiskom da mi donosimo štetne odluke - nije istina", kazao je Sretko Đurković, koji je mandat osvojio kao član NDP-a, ali sada brani boje Ujedinjene Srpske.

Još oštriji bio je Zoran Blagojević, predsjednik SNSD-ovog Kluba odbornika.

"Mi nemamo potrebu da diskutujemo, nemojte Vi tražiti, pozivati se na nas odbornike i prozivati nas: vi ćutite, vi se ne javljate, vi ne odgovarate, vi ovo, vi ono... Razumijete li da ovdje sjede kolege odbornici koji su ljekari, doktori, specijalisti... Nemojte vrijeđati određene ljude, nemate na to pravo. Vas samo interesuje da li radi javna rasvjeta i kad dobijete odgovor da radi - ponovo glasate protiv. Vas stvarno ne razumijem. Razumijem Vaše konstruktivne prijedloge i nije sporno - uputite određene amandmane kad želite na neku tačku da djelujete, glasaćemo za te amandmane ukoliko su korisni.

Određeno odjeljenje, odnosno resor, ne vidim uopšte razlog da ne prihvati neki amandman ukoliko je on koristan, a ukoliko nije koristan - izvinite, molim vas. Nemojte silovati ovu skupštinu, je li treba ona da izgleda kao ona u Banjaluci, pa ne može da odlučuje, ili kao u Bijeljini, pa ne mogu da odlučuju. Ja se ponosim ovom skupštinom. U njoj se donose odluke maltene jednoglasno, samo ima nekoliko odbornika koji su protiv ili uzdržani", poručio je Blagojević.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.