Osmanagić: Đoković niti je kupio zemlju, niti će praviti hotel

​SARAJEVO - Nakon što su se u medijima pojavile informacije da se Novak Đoković (33) najbolji teniser današnjice okreće hotelijerstvu, a da će njegov prvi hotel biti u Visokom gdje je kupio i zemljište, profesor Semir Osmanagić, koji je dva puta ugostio Đokovića u Visokom, kazao je da to nije tačno.

"Fake news. Kakvi hoteli, kakvo zemljište. Izmišljotina. Isto je bilo i nakon prve posjete da mi je dao 25.000 KM. Šta je vama ljudi, sramota je i da tražim a i da primim, čovjek je došao napravio promociju i od toga veće donacije nema", kazao je Osmanagić za "Avaz".

Pojašnjava da to nema veze s realnošću.

"Niti je kupio zemlju niti će praviti hotel. Ali ja se nadam da će on dolaziti kada god ima slobodan momenat, kada treba da se odmori jer u VIsokom ima dobre prijatelje. Prvi put je došao s roditeljima, drugi put sa suprugom, a sam je rekao da sljedeći put dolazi sa djecom. Meni je u interesu da on dolazi da to bude lijepa priča, da bude promocija", kaže profesor Osmanagić.

On se trenutno nalazi u Beogradu.

"Novak me pozvao na trening, on ima svoj kompleks teniskih terena 'Novak' u Beogradu. Ma rastrgaše ga svaki dan dolaze da se slikaju s njim. A on za svako dijete ima strpljenje", ističe na kraju Osmanagić.