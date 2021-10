Ostavio pola tone jabuka na gradskom trgu uz poruku "poslužite se"

FOČA - Poljoprivrednik iz Foče Milan Gagović, poznat po svojoj širokogrudosti, još jednom je oduševio sugrađane. Ovaj put počastivši ih jabukama sa svog imanja. Na gradski trg je iznio pola tone jabuka i ostavio ih uz poruku "poslužite se". A, bilo je i dosta poziva telefonom, pa je gajbice jabuka dostavaljao od vrata do vrata.

"Ne znam baš tačno kilažu, oko 500 kilograma jabuka je podijeljeno, ali ostalo je još jabuka koje će ići na dijeljenje. Uglavnom mi se javljaju stari ljudi koji ne mogu sami da beru jabuke i oni koji nemaju selo. Oni se jave, a meni je zadovljstvo da mogu da ih posjetim i odnesem im jabuke. Kad god podijelimo jabuke ili krompir sve nam se sljedeće godine vrati duplo. Imam pomoć i podršku porodice, nadopunjavamo se i razumijemo jedni druge i pomažemo jedni drugima. Zahvaljujući mom predjedju, djedu i ocu koji su sadili voće iz ljubavi došli smo do roda koji se mjeri vagonima. Uvijek se u mojoj porodici cijenila pomoć drugima", rekao je za ATV Milan Gagović iz Foče.

Osmijesi na licima onih koje je obradovao jabukama Milanu su najveća nagrada. Od jednog od njih dobio je i lijep poklon.

"Odnio sam jabuke do jednog momka koji ima zdravstvenih problema i on mi je donio poklon u kesi, a u pitanju je bio bijeli anđeo. Poklon me je jako obradovao", priča Milan.

Kiša berićet jedan, sunce sto i jedan, kaže naš narod. Baš takva je bila ova godina, nikad sušnija. Jabuka na pretek, ambari su napunjeni, ali i rakijske kace. Biće je i za jelo i za piće. "Vesela mašina" već uveliko radi.

"Ova godina je bila berićetna. I kako kažu, kad je dobra godina i sve rodi seljak nije gladan. Ove godine, iako je bilo dosta sunčanih dana, rod je obilat po pitanju vrtlarstva i voćarstva. S tim da je jabuka ove godine rodila u rekordnoj obilatosti", kaže Gagović.

Osim rakije, Gagovići svake godine prave i velike količine pekmeza koji se dobija cjelodnevnim ukuhavanjem jabukovog soka.

"Mi jabuku prerađujemo. Pravimo sirće, sokove, pekmeze i džemove, te pravimo i rakiju. Svi naši proizvodi se sa lakoćom prodaju, naročito pekmez. Ljudi ga sa svih strana naručuju. Za litar pekmeza koji je težak dvije kile potrebno je deset do dvanaest litara soka. Ukuhavanjem sto litara soka dobija se osam do devet litara pekmeza. Proces je težak i potrebno je i dosta vremena, drva i živaca, ali u pitanju je poslastica koja je posljednjih sto godina specijalitet", priča Milan.

Kad se vrijedno i složno radi sve se stiže. Na gazdinstvu Gagovića je i izuzetan rod povrća iz plastenika. Gazdinstvo se sve više okreće i turizmu. Na samoj obali Drine polako niče mali turistički kompleks.

