Oštećeni odbrambeni zid od poplava bacio Sanjane u brigu

SANSKI MOST - Mještani više naselja u Sanskom Mostu, koja se nalaze duž rijeke Sane, uz odbrambeni zid koji štiti od poplava, u bojazni su zbog mnogobrojnih oštećenja koja su se vremenom pojavila na ovom objektu.

Strahuju da bi, u slučaju velikih poplava koje sve češće pogađaju ovo područje, zid mogao popustiti pod pritiskom ogromnih količina vode.

Prema riječima Redže Kurbegovića, jednog od starijih mještana, zid u dužini od oko dva kilometra izgrađen je sada već daleke 1968. godine.

"U bezbroj navrata do sada zid je spasio uže gradsko područje od poplava, a najkritičnija situacija bila je prije devet godina, kada je trebalo svega nekoliko centimetara da se Sana prelije preko njega. Međutim, sve ima svoj rok trajanja, pa su na mnogobrojnim mjestima vidljive pukotine i erozije materijala na samom zidu", kaže Kurbegović.

Dodaje kako je voda na brojnim mjestima potkopala ovu odbrambenu barijeru, zbog čega joj je neophodna što hitnija sanacija.

"Moram reći kako je zid građen bez upotrebe željezne armature, a to pojačava njegovu ranjivost. Postoji opasnost da bi, za vrijeme velikih poplava, a one su sve češće, moglo doći do pucanja zida i izlijevanja rijeke", smatra Kurbegović.

U Civilnoj zaštiti Sanski Most navode kako su u više navrata na ovom objektu vršene intervencije i popravke oštećenih dijelova, ali da su za temeljitu rekonstrukciju neophodna značajna materijalna sredstva.

Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović navodi kako su se vremenom izgradnja odbrambenih barijera od poplava, te unapređenje i sanacija drenažnih sistema, nametnuli kao prioriteti u lokalnoj politici.

Prema njegovim riječima, sa federalnog nivoa u ovoj godini osigurano je 300.000 maraka kako bi se nastavila izgradnja odbrambenog zida na drugoj lokaciji, na području naselja Jezernice, gdje se Sana izlila tokom maja 2014. godine.

"Za ovakve projekte moraćemo tražiti i pronalaziti sredstva. Sanski Most je dugoročno jedna od tri lokalne zajednice u Federaciji BiH sa najvećim rizikom od poplava. Ovu neugodnu vijest saopštili su nam nedavno, tokom posjete, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save", kazao je Hasanbegović.

U proteklom periodu područje sanske općine, u svega pola godine, u dva navrata je pogođeno poplavama, te je tom prilikom pričinjena milionska šteta.

Poplave koje su pogodile u protekloj sedmici područje općine Sanski Most uzrokovale su veliku štetu na stambenim objektima, infrastrukturi i poljoprivrednom zemljištu.

Preliminarne procjene govore da je šteta veća od dva miliona maraka.