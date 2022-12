Otkriće u centru Trebinja: Pećina se slučajno otvorila na stadionu

TREBINJE - Pripadnici Speleološkog društva "Zelena brda" iz Trebinja istražili su novootkrivenu pećinu, koja se nalazi gotovo u samom centru grada i puna je pećinskog nakita.

Nikola Lakić, član "Zelenih brda", kaže da se pećina slučajno otvorila prilikom izvođenja radova na stadionu Fudbalskog kluba Leotar iz Trebinja, a otkrili su je izvođači radova na postavljanju novih reflektora na stadionu.

"Pozvali su nas izvođači radova koji su na ovom mjestu bušili i iskopavali tlo radi postavljanja reflektorske stope i tom prilikom im se otvorila pećina koja se nalazi na sjevernoj strani stadiona 'Police' i ide prema objektu Bolnice Trebinje, odnosno otvor je na stadionu, a ona ide ispod bolnice", pojašnjava Lakić.

Kaže da pećina nije velika, prostire se na oko 120 kvadratnih metara, ali ono što je čini zanimljivijom jeste bogat pećinski nakit, s tim da je otvor u pećinu dosta uzak i nalazi se na visini od dva do tri metra, odnosno ulaz nije apsolutno vertikalan, već je visinska razlika od ulaza do pećine oko 5,5 do šest metara.

"Kada smo ušli u pećinu, koristili smo specijalizovanu opremu, odnosno laser za topografsko snimanje i sve to nacrtali, unijeli u program na kompjuteru i tačno dobili i dužinu, i širinu, i visinu pećine, kao i visinsku razliku između pećine i ulaza", kaže Lakić.

Napominjući da su radnici na postavljanju reflektora odmah kazali da im više zbog poroznog terena ne odgovara da reflektorska stopa bude izlivena na ovom mjestu, on kaže da će ona biti pomjerena za nekoliko metara i otvor će ostati nezatvoren.

"Mislim da je neće ni dirati, odnosno nadam se da neće, a mi ćemo je sigurno označiti kao istraženu pećinu, jer već od naredne godine počinjemo projekat označavanja adekvatnim pločicama svih speleoloških objekata koje smo istražili, a takvih je više od 400 i oni su uglavnom na području istočne Hercegovine", dodaje Lakić.

I ova pećina bi, zasigurno, mogla biti značajna turistička destinacija, tim prije što je u planu da se još neke pećine, poput Pavlove pećine u blizini Petropavlovog manastira, urede za turiste, osvijetle je i učine pogodnim za hodanje.