Otoplili odnosi dobojske i republičke vlasti

DOBOJ - Projekat nove sportske dvorane ujedinio je lokalnu i republičku vlast, pa su dobojski gradonačelnik Obren Petrović, premijerka Željka Cvijanović i predsjednik RS Milorad Dodik položili kamen temeljac za izgradnju, dogradnju i sanaciju sportskog objekta, ukupne vrijednosti 7,5 miliona KM.

"Prije šest mjeseci, kada smo razgovarali o ovom projektu, nisam mogao da vjerujem da će biti realizovan jer već duže vremena se govori o njemu. Ovo je projekat od 7,5 miliona KM. Bez pomoći Vlade RS i predsjednika RS ovo je za jedan grad vrlo teško i nemoguće uraditi. Najveći dio sredstava će biti obezbijeđen od Vlade RS i dijelom iz budžeta grada", kazao je Obren Petrović, gradonačelnik Doboja.

"Mi smo imali jedan period zatišja, moram to da kažem, u odnosima Doboja i Vlade, ali evo svi su prepoznali da je to bio loš period. To je bio loš period za Doboj, ali loš i za Vladu i za Republiku jer mi hoćemo da se svaka naša opština razvija", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS.

Milorad Dodik, predsjednik RS, poželio je da 2020. godine, kada bi sportski objekat trebalo da bude završen, RK Sloga, koja slavi šest decenija postojanja, zaigra u finalu i osvoji prestižni Međunarodni rukometni TV turnir.

Na konstataciju novinara da je ovo bila najtoplija posjeta Doboju, Dodik je kazao da se u političkom smislu na ovaj način pokazuje da različite političke opcije mogu da rade na zajedničkim projektima.

"Meni je drago kao čovjeku, prije svega, što mogu nekada, kada ne budem ni predsjednik ni bilo šta, da dođem u ovaj grad i da se prisjetim ovog dana i mnogih projekata koje smo zajedno radili", kaže Dodik.

Arhitekta Radislav Mišić je priznao da je prilikom rada imao potpunu slobodu, što je, kaže, rijetkost, te je projektovao moderan kompleks koji će se nalaziti uz postojeću dvoranu Srednjoškolskog centra.

"Predviđena su 2.054 sjedeća mjesta, plus dodatno 500 mjesta, po 250 teleskopskih, znači (ukupno) 2.554 mjesta. Gabariti objekta i sve zadovoljava normative koji su propisani za ovu vrstu objekata na svjetskom nivou.

Znači, dio konstrukcije i elemenata ovog objekta koji je sada ovdje (dvorana SŠC) će se zadržati, iskoristiti u suštini da bi se što manje novca uložilo", pojasnio je Mišić.