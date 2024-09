Otvaranje Doma zdravlja "Srbija" u Stanarima

STANARI – U Stanarima je u toku svečanost povodom otvaranja novoizgrađenog Dom zdravlja "Srbija", koji je izgrađen sredstvima Republike Srbije.

Radojica Ćelić, načelnik opštine Stanari, rekao je povodom otvaranja Doma zdravlja "Srbija" u ovoj lokalnoj zajednici da je ovo veliki dan, jer je ovo prvi javni objekat koji je izgrađen u Stanarima od kada su postali opština 2014. godine.

"Od tog trenutka vodili smo se mišlju da Stanari budu nova, razvijena opština. Zdravstvena zaštita je jedan od najvažnijih segmenata i zato je Dom zdravlja bio jedan od prioriteta. Od trenutka kada smo saznali da će Srbija preuzeti izgradnju znali samo da je vto velika vijest. Hvala Vam gospodine Vučiću što ste danas došli i nadam se da smo opravdali čast koju ste nam ukazali i da smo izgradnjom ovog objekta pokazali da smo dostojni vaše pomoći", rekao je Ćelić, koji se posebno zahvalio i predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću.

"Hvala mu što je istrajao da se ovdje radi", naveo je Ćelić.

Nenad Stevandić, predsjednik parlamenta Srpske, poručio je da se sjeća da su Stanari imali najgori Dom zdravlja u BiH, a danas sigurno najbolji.

"Sjećam se kad ste mi tražili onu debelu traku da zalijepite prozore, da vam ne ulazi prašina jer je tada dom zdravlja bio uz rudnički kop, pa su se ljudi žalili. I to je zaista bilo porazno. Zato vam danas čestitam vam na čvrstini i volji da se ovo završi. Skidam kapu predsjedniku Vučiću, a ako treba i još nešto, za sve što se uradili u Republici Srpskoj, jer ste uklesali ime u kamen", naveo je Stevandić.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, poručio je da je istorijski dan Stanara što je u njega došao Aleksandar Vučić.

"On sa timom koji vodi može da se nazove i 'ujediniteljem' jer je sve učinio za srpski narod, ma gdje se on nalazi, bez obzira na to kako mi gledamo na Srbiju. Hvala Srbiji što je u cjelosti finansirala izgradnju doma i što je razumjela situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska. Narode, sretan vam Dom zdravlja, da što manje ulazite u njega, ali da znate da postoji. Mnogo projekata imamo u Stanarima i potrudićemo se ih završimo", istakao je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.