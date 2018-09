Otvoren društveni dom u Verićima

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić danas je svečano otvorio rekonstruisani objekat društvenog doma u Verićima u čije uređenje i opremanje je Grad uložio 100.000 KM.

Radojičić je rekao da će ovo biti multifunkcionalan objekat u kojem će, osim mjesne zajednice, biti smješeni ambulanta, apoteka, laboratorija, a predviđen je i prostor za nevladine organizacije.

"Ovo je sigurno najljepši i najuređeniji dom na seoskom području. Urađeni su fasada, stolarija, spoljašnje uređenje, kao i prilaz domu. Verići su naselje u kojem su veoma aktivna udruženja kao i mjesna zajednica. Ovdje žive veoma vrijedni i radni ljudi i zaista im treba pomoći", rekao je Radojičić.

On je najavio da će se uskoro biti raspisan tender za izgradnju velikog objekta na Laušu, vrijednosti oko milion KM u kojem će biti smještene obje mjesne zajdnice, policijska stanica i matična kancelarija, saopšteno je iz banjalučke Gradske uprave.

"Nakon toga slijedi Petrićevac, gdje je takođe napravljen projekat i obezbijeđena početna sredstva. Nadam se da ćemo do kraja godine ući i u taj posao. Iduće godine završićemo unutrašnje uređenje doma u Krminama i odredićemo još dvije lokacije na kojima ćemo dodatno raditi, vodeći računa da bude na različitim krajevima grada", naglasio je Radojičić.



On je dodao da su tokom prošle godine društveni domovi rađeni u Dragočaju, LJubačevu i Debeljacima.



Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Verići Slaviša Vučkovac izrazio je zahvalnost Gradskoj upravi i gradonačelniku na pomoći prilikom uređenja i opremanja društvenog doma.



On je podsjetio da je gradnja doma započeta još prije 33 godine i da je sada konačno završen i istakao da je izgradnja doma od ogromnog značaja za lokalno stanovništvo koje ća sada mnoge usluge dobijati na jednom mjestu u savremenom objektu.