Otvoren novi vidikovac iznad Trebinja

TREBINJE - Na uzvišenju južno od Trebinja, na putu za selo Rapti i austorugarskoj tvrđavi Strač, otvoren je novi, jedinstveni vidikovac u ovom gradu, sa koga se pruža gradska panorama iz jednog drugog ugla, a jedinstvenost je i u kombinaciji željeza i stakla koji čine i podnu podlogu staze (Sky Walk) i ogradu objekta.

Investiciju vrijednu 130.000 maraka finansirala je uglavnom Gradska uprava, uz podršku Ministarstva trugovine i turizma RS od 20.000 KM, a radove je izvodila lokalna firma "Porobić d. o.o."

"Mi smo svjesni činjenice da turistima uvijek treba obezbijediti nešto novo, tako da i oni koji su već kod nas boravili ove godine – dogodine očekuju nove sadržaje, tako da je ovaj vidikovac razlog više da nam turisti dođu opet, a novitete planiramo i za ubuduće“, rekao je na otvaranju gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Napominjući da do vidikovca postoje dva puta i to jedna staza od naselja Gučina i drugi je makadamski put od brda Crkvina, pa se preporučuje da se do vidikovca dolazi ili biciklima, ili terenskim vozilma, ili pak pješice, što je takođe jedintven doživljaj.

"Mi smo prethodnih dana uspjeli da pročistimo malo te staze, ali se u narednom periodu ovi putevi planraju rekonstruisati, pa bi se najvjerovatnije putevi osvijetlili i staza od naselja Gučine popravila, a put od crkvine bi se proširio barem na pojednim mjestima da se mogu minoići dva automobila, poravnao ili možda i asfaltirao, zavisno od toga koliku ćemo imati posjećenost", precizirao je Ćurić.

Istakavši kako je projekat urađen u rekordnom roku, zajedno sa projektnom dokumentacijom, po uzoru na vidikovac kod Mostara, on je posjetioce pozvao na dodatni oprez, naročito kada se prave selfiji, ili kada se dolazi po kišnom vremenu zbog klizavosti stakla, što stvara rizik i iziskuje dodatni oprez, mada su upravo on i resorni ministar Denis Šulić sa sradnicima razbili prvu tremu hodanja po staklenoj površini na velikoj visini vidikovca.

Šulić je potvrdio da se najprije vodilo računa o bezbjednosti, pa tek onda o atrakciji, što, kako kaže samo potvrđuje da grad Trebinje, pored prirodnih blagodeti, vodi računa o kreiranju jedinstvene turističke ponude u regionu.

"Definitivno, Trebinje je svijetao primjer u oblasti turizma na način da lokalna zajednica kreira izvanrednu turističku ponudu zajedno sa ljudima koji su nadležni za ovu oblast, tako da se turistička ponuda smisleno i kreativno proširuje iz godine u godinu, pa se zbog toga i bilježi porast turista u ovom gradu iz godine u godinu, gdje se oni koji jednom dođu na krajnji jug Srpske redovno vraćaju u ovaj grad“, istakao je Šulić.

Podsjetivši da je prošle godine u Trebinju boravilo preko 200.000 turista, on je kazao da se ove godine očekuje puno više, o čemu govore i zvanične brojke, jer je, između ostalog, i jedna od rijetkuh sredina u kojoj se uspješno sprečava siva zona turizma i bilježi se najveći prihod od boravišnih taksi u Srpskoj.

"Sa druge strane, osim sprečavanja „sive zone“ gradske vlasti svima koji se bave uslužnim djelatnostima u gradu obezbjeđuju i određene olakšice i benefite, kako bi se podstakli svi oni koji se bave turističkom djelatnošću", rekao je on.

Napominjući da se u ovoj godini očekuje izrada dokumentacije za međunarodni projekat "Lajon hil vilidž" vrijedan 300 miliona maraka, sa 2.000 stambenih turističkih jedinica, Šulić je kazao da je investitor uplatio oko milion maraka za kupovinu zemlje, a ako se za nekoliko godina ne završi većinski dio projekta zemljište se vraća Republici Srpskoj.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.